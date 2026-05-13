Львів'янин потрапив на лікарняне ліжко через протерміновані консервовані овочі

У середу, 13 травня, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 61-річного львів’янина з підозрою на ботулізм. Напередодні чоловік їв протерміновані консервовані овочі, які йому передали родичі. Це перший випадок ботулізму на Львівщині цього року.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка п’ятого відділення лікарні Лілія Збаращук, пацієнт скаржився на сухість у роті, поперхування при ковтанні, нудоту, блювоту, розріджений стілець. Клінічно чоловікові поставили діагноз – ботулізм.

За словами Лілії Збаращук, чоловік три дні тому їв протерміновані консервовані овочі, борщовий набір, які йому передали родичі. Після цього у чоловіка і виникли проблеми зі здоров’ям. Його стан оцінюють як середньої важкості. Наразі він у відділенні. Чи буде переведений у реанімаційне відділення залежатиме від його стану здоров’я.

Наразі пацієнту клінічно поставлено діагноз – ботулізм. Результати лабораторних обстежень будуть відомі пізніше. За рішенням консиліуму лікарів, які оглядали і консультували пацієнта, йому сьогодні введуть протиботулінічну сироватку.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили ZAXID.NET, що це перший випадок ботулізму на Львівщині цього року, торік було сім випадків.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:

порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;

загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;

пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;