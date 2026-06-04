Програму "Доступні ліки" розширять вже з липня

До програми «Доступні ліки» з липня додадуть 51 міжнародну непатентовану назву (МНН) лікарських засобів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Уряд ухвалив відповідне рішення, повідомив 4 червня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Уряд ухвалив рішення, яке запускає необхідні процедури для чергового розширення програми реімбурсації. Йдеться про 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також для терапії пацієнтів після інфаркту міокарда чи з підвищеним ризиком інсульту», – повідомив міністр.

Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин передчасної смертності та втрати працездатності в Україні. Розширення програми «Доступні ліки» дозволить більшій кількості пацієнтів отримувати необхідне ліки безоплатно або з частковою доплатою.

НСЗУ оприлюднила перелік препаратів, які додадуть до програми. До неї увійдуть як нові монопрепарати, так і комбіновані лікарські засоби. Зокрема, серед МНН, які розширять програму:

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