Програму «Доступні ліки» розширять новими препаратами для серцево-судинних захворювань
Перелік розширять вже з липня, відповідне рішення прийняв уряд
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До програми «Доступні ліки» з липня додадуть 51 міжнародну непатентовану назву (МНН) лікарських засобів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Уряд ухвалив відповідне рішення, повідомив 4 червня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Уряд ухвалив рішення, яке запускає необхідні процедури для чергового розширення програми реімбурсації. Йдеться про 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також для терапії пацієнтів після інфаркту міокарда чи з підвищеним ризиком інсульту», – повідомив міністр.
Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин передчасної смертності та втрати працездатності в Україні. Розширення програми «Доступні ліки» дозволить більшій кількості пацієнтів отримувати необхідне ліки безоплатно або з частковою доплатою.
НСЗУ оприлюднила перелік препаратів, які додадуть до програми. До неї увійдуть як нові монопрепарати, так і комбіновані лікарські засоби. Зокрема, серед МНН, які розширять програму:Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- для профілактики тромбоутворення — прасугрель, цилостазол, тикагрелор, едоксабан;
- для лікування порушень серцевого ритму — мексилетин, пропафенон, флекаїнід, соталол;
- для лікування серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця — ізосорбіду мононітрат, івабрадин, еплеренон;
- для контролю артеріального тиску — моксонідин, доксазозин, хлорталідон, пропранолол, небіволол, німодипін, лерканідипін, дилтіазем;
- для зниження рівня холестерину та профілактики серцево-судинних ускладнень — розувастатин, езетиміб, розувастатин та езетиміб, розувастатин та ацетилсаліцилова кислота, колхіцин;
- а також сучасні комбіновані лікарські засоби на основі каптоприлу, еналаприлу, лізиноприлу, периндоприлу, раміприлу, валсартану, лозартану, ірбесартану, кандесартану, телмісартану та олмесартану медоксомілу в різних комбінаціях з амлодипіном, діуретиками, бісопрололом і сакубітрилом.