З понеділка, 4 травня, 2026 року набув чинності оновлений Перелік лікарських засобів, які можна отримати за програмою реімбурсації «Доступні ліки». До програми додали оригінальні інноваційні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету 2 типу та хронічних захворювань легень, повідомили у МОЗ.

Які препарати додали до програми «Доступні ліки»?

Відтепер у межах програми «Доступні ліки» пацієнти можуть отримати такі препарати:

Ксарелто та Фенікс (ривароксабан),

(ривароксабан), Прадакса (дабігатрану етексилат),

(дабігатрану етексилат), Еліквіс (апіксабан),

(апіксабан), Форксіга (дапагліфлозин),

(дапагліфлозин), Джардінс (емпагліфлозин).

(емпагліфлозин). Також до програми включено 19 торгових назв на основі аторвастатину в різних дозуваннях

Яку суму вартості ліків відшкодовує держава?

Для оригінальних препаратів, які додали до програми, діє новий механізм відшкодування: держава компенсує фіксовану суму за упаковку конкретного лікарського засобу. Тобто для кожного препарату визначено суму, яку покриває держава. Сума доплати для пацієнта може відрізнятися залежно від ціни препарату в конкретній аптеці. Водночас для кожного з цих препаратів визначено фіксовану суму, яку держава компенсує в межах програми реімбурсації. Решту вартості – залежно від ціни препарату в аптеці – доплачує пацієнт.

Еліквіс (апіксабан) 5 мг №60 – держава відшкодовує: 578,09 грн

Прадакса (дабігатрану етексилат) 150 мг №60 – держава відшкодовує: 718,29 грн

Форксіга (дапагліфлозин) 10 мг №30 – держава відшкодовує: 834,61 грн

Джардінс (емпагліфлозин) 10 мг №30 – держава відшкодовує: 848,53 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг №14 – держава відшкодовує: 252,16 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг №42 – держава відшкодовує: 755,34 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №28 – держава відшкодовує: 509,61 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №100 – держава відшкодовує: 1630,94 грн

У МОЗ радять зберегти цей перелік ліків, аби знати, яку суму віднімати від ціни в аптеці.

Чому сума, яку доплачує пацієнт, в аптеках може бути різною?

Як це буде працювати на практиці і чому сума доплати в аптеках може бути різною? Для прикладу для Ксарелто 20 мг № 28 (МНН Ривароксабан) держава відшкодовує 509,61 грн. Якщо препарат коштує в одній аптеці близько 1019 грн, пацієнт доплатить 509 грн. Якщо в іншій аптеці він вартує, умовно, 850 грн – тоді доплата пацієнта зменшиться до 349,39 грн. Іншими словами, чим дешевше коштує препарат в аптеці, тим менше доплачує пацієнт. Держава платить фіксовану ціну.

Водночас для діючої речовини ривароксабан до програми включено генеричний аналог – Фенікс. Для нього вартість у межах Переліку повністю покривається державою, тому пацієнт може отримати препарат без доплати.

Щодо препаратів Форксіга – МНН дапагліфлозин – та Джардінс – МНН емпагліфлозин: ці лікарські засоби застосовують для лікування цукрового діабету 2 типу. У клінічній практиці їх також можуть призначати пацієнтам із серцево-судинними або нирковими ускладненнями. Водночас у межах програми «Доступні ліки» ці препарати відшкодовуються саме для пацієнтів із діагнозом цукровий діабет 2 типу.

Як отримати ці препарати в межах програми «Доступні ліки»?

Пацієнту потрібно звернутися до лікаря, в якого він лікується. Електронний рецепт на ці лікарські засоби можуть виписати сімейний лікар, терапевт, кардіолог, ендокринолог або пульмонолог.

«Окремий план лікування в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) для призначення цих препаратів формувати не потрібно. Рішення про призначення ухвалює лікар – відповідно до діагнозу, клінічного стану пацієнта та потреби в лікуванні», – кажуть у МОЗ.

Після отримання е-рецепта препарат можна забрати в аптеці, яка має договір із НСЗУ за програмою «Доступні ліки» – безоплатно або з частковою доплатою.

Ліки можна отримати за е-рецептом без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий, чи місця проживання пацієнта. Наприклад, якщо пацієнтові виписаний е-рецепт у Львові, то отримати ліки за ним можна і в будь-якому іншому місті чи населеному пункті.