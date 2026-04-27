Неврологиня, к.м. н. Наталія Боженко

У багатьох, мабуть, були ситуації, коли у найвідповідальніший момент (важлива зустріч, співбесіда, виступ тощо) раптово починає сіпатися повіка, щока, а у декого виникає неконтрольоване посіпування плечей чи шиї. Це посіпування не викликає больових відчуттів, але вибиває із колії: людина не може зосередитися на головному, бо у голові постійно крутиться думка, що це посіпування побачать інші, і це бентежить, псує настрій, знижує працездатність.

Таке посіпування тіла не є самостійним захворюванням, це сигнал організму, що пора зупинитися, перепочити, перезавантажитися, каже неврологиня, к.м. н., доцентка Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Боженко. І пояснює читачам ZAXID.NET причини виникнення нервових тіків і як їх позбутися.

Що таке нервовий тік?

«Нервовий тік – це мимовільне скорочення м’язів, яке виникає саме по собі, раптово, без контролю. Найчастіше це посіпування повіки, часте моргання, мимовільні рухи губ чи щоки, інколи – плеча або шиї», – каже Наталія Боженко.

Це не є небезпечно, не боляче, але дуже дратує і бентежить. Причини виникнення нервових тіків у більшості випадків доволі прості: перевантаження нервової системи, стрес, тривога, тривала робота біля комп’ютера.

Найчастіше такі посіпування виникають через стрес (навіть не завжди гострий, а хронічний), недосипання, перевтома, вживання забагато кави або енергетиків, тривожність. Іншими словами організм сигналізує, що він працює на межі, час зупинитися і перезавантажитися.

Рідше таке посіпування може бути проявом неврологічних станів (ураження екстрапірамідної системи, наприклад, хорея Гентінгтона), але це вже інше захворювання.

Які є види тіків?

Рухові (моторні) – коли щось сіпається (повіка, щока, плече).

Звукові (вокальні) – коли з’являються звуки (покашлювання, хмикання).

Тіки бувають прості – один рух і складні – кілька рухів або повторювані дії.

У кого найчастіше виникають тіки?

Найчастіше нервові тіки, за словами неврологині, виникають у дітей (це дуже поширено і проходить часто самостійно). У молодих людей мимовільні посіпування провокує стрес. На них часто скаржаться люди, які багато працюють і мало відпочивають.

Чи можна зупинити нервовий тік і чи треба його лікувати?

Наталія Боженко каже, що «вимкнути» за секунду нервовий тік не вийде, але можна зменшити його прояви. Ось кілька порад, якими можна скористатися під час виникнення нервового тіку:

зробіть повільний видих (довший, ніж вдих),

на кілька секунд сильно заплющте очі, а потім розслабте,

переведіть увагу (наприклад, змініть позу або порухайтеся). Якщо можливо – на хвилину відійдіть,

головне – не зациклюйтеся. Що більше думаєте «ой, зараз всі бачать», то сильнішим буде тік.

Нервовий тік може тривати кілька хвилин або годин, кілька днів, а інколи – кілька тижнів. Він найчастіше виникає і посилюється при стресі й зникає, коли стає легше.

Неврологиня каже, що у більшості випадків нервовий тік проходить сам, коли людина добре виспиться, відпочине, зменшить навантаження, заспокоїться.

«Лікування потрібне не завжди. Іноді достатньо нормалізувати сон, зменшити вживання кави, відпочити», – каже Наталія Боженко.

Та коли тік не проходить кілька тижнів, стає сильнішим, з’являються нові (наприклад, і рухи, і звуки), заважає роботі чи сну, або коли не схожий на звичайне посіпування і супроводжується іншими симптомами, варто звернутися до лікаря. Бо якщо довго ігнорувати нервовий тік, він може закріпитися як звичка і може посилюватися через тривогу. Мимовільне посіпування, каже лікарка, не впливає на тіло, а на впевненість, комфорт у спілкуванні. І найефективніше лікування часто не в таблетках, а у спокої, хорошому сні, відпочинку, дбайливому ставленні до себе.