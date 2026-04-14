Неврологиня Наталія Боженко консультує пацієнтку з мігренню

Не має, мабуть, людини, в якої хоч раз не боліла голова. Інколи через цей біль весь світ немилий, хочеться спокою, тиші і знеболювального, яке швидко позбавить від цього болю. Та бувають випадки, коли біль може буквально вимкнути людину з життя на кілька годин або навіть днів. Саме так проявляється мігрень. Її вважають хворобою молодих, бо вона найчастіше дошкуляє людям, віком від 20 до 45 років.

Чому мігрень найчастіше діагностують у молодих людей? Що її провокує? Чи можна запобігти її виникненню? Як позбутися нападів головного болю в домашніх умовах? Чи можна назавжди позбутися мігрені? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував к.м.н, доцентці, керівниці Львівського обласного науково-медичного центру медицини болю, членкині Міжнародного товариства з вивчення головного болю Наталії Боженко.

Що таке мігрень?

За словами неврологині, мігрень – це неврологічне захворювання, при якому виникають повторні напади сильного головного болю. Від звичайного головного болю мігрень відрізняється тим, що має характерні ознаки: біль часто пульсуючий, зазвичай виникає з одного боку голови, посилюється під час фізичного навантаження, скажімо, при підйомі сходами, і триває від 4 до 72 годин. До класичних симптомів нерідко додаються супутні: нудота, блювання, світлобоязнь, звукобоязнь, підвищена чутливість до запахів.

«У частини пацієнтів виникає аура. Це короткочасні неврологічні симптоми перед нападом: мерехтіння або зигзаги перед очима, випадіння поля зору, оніміння руки або обличчя, порушення мовлення», – каже Наталія Боженко.

За даними Global Burden of Disease Study 12–15 % населення світу мають мігрень, тобто 1 мільярд людей.

«Мігрень – це величезна проблема, яка є другою причиною інвалідизації у світі серед неврологічних захворювань. За даними міжнародних досліджень, приблизно одна людина з семи у світі страждає на мігрень. Жінки хворіють у 2–3 рази частіше, ніж чоловіки. Найчастіше захворювання проявляється у віці 20–45 років». – каже неврологиня.

Серед тих, хто найчастіше страждає на мігрень, 31% – службовці, 20% – домогосподарки, 19% – бізнесмени і керівний персонал, 3% – представники фізичної праці, 1% – пенсіонери.

Мігрень – хвороба молодих

Наталія Боженко твердить, що мігрень – хвороба молодих і від неї в основному страждають жінки. Перші напади мігрені у 60% обстежених починалися у віці до 20 років, а до 10 років – всього у 13%. Мігрень є гетерогенним розладом, перебіг і клінічні прояви якого істотно змінюються залежно від віку пацієнта.

У дітей вона часто має атипові форми (короткі напади, двобічна локалізація, абдомінальна мігрень, виражені вегетативні прояви), а діагностика вимагає ретельного виключення вторинних причин.

У підлітків спостерігається зростання частоти нападів, особливо у дівчат, що пов’язано з гормональними змінами, та формування класичної аури.

У молодих дорослих мігрень досягає найбільшої поширеності та інвалідизаційного потенціалу, що зумовлює високі соціально-економічні втрати й потребує сучасної фармако- та профілактичної терапії .

У зрілому віці зростає ризик хронізації та поєднання з коморбідними станами (гіпертензія, ожиріння, депресія), що вимагає індивідуалізованого вибору лікування.

У літніх людей новий дебют мігрені трапляється рідко, натомість можливі атипові або стерті форми, часто без аури, що потребує виключення судинних і онкологічних захворювань.

Чому мігрень найчастіше виникає у жінок?

За словами Наталії Боженко, головна причина виникнення мігрені — генетична схильність. Якщо один з батьків має мігрень, то ризик, що мігрень буде і у дітей, становить приблизно 40 %, якщо обоє – ризик може перевищувати 70 %. Мозок таких людей більш чутливий до стимулів. Такі люди мають підвищену сенсорну чутливість, нестабільність нейромедіаторних систем, особливу реакцію судин мозку.

Мігрень найчастіше діагностують у жінок. За словами неврологині, це пов'язано з гормональними коливаннями естрогену. Естроген впливає на CGRP систему, серотонін, тригеміноваскулярну передачу болю. Тому часто виникає менструальна мігрень. Напади можуть виникати за два дні до менструації або у перші дні циклу. Після менопаузи частота нападів часто зменшується.

«У репродуктивному віці коливання естрогену – ключовий тригер. Не сам рівень, а різке падіння естрогену (перед менструацією) провокує напад. Це пояснює менструально-асоційовану мігрень (за 2 дні до або 3 дні після початку менструації), більшу частоту нападів у періоди гормональної нестабільності, погіршення при відміні комбінованих оральних контрацептивів.

«Естроген впливає на серотонінергічну систему, вивільнення CGRP, кортикальну збудливість і феномен кортикальної депресії. Мозок у цей період стає більш «електрично чутливим». Мігрень у репродуктивному віці – це гормонально модульована нейросудинна дисфункція з підвищеною сенситизацією мозку до коливань естрогену», – каже Наталія Боженко.

Здебільшого, мігрень може тривати 4 –72 години. Загалом виділяють епізодичну та хронічну мігрень. Епізодична мігрень: < 15 днів головного болю на місяць. Найчастіше 1–4 напади на місяць, у частини пацієнтів – лише кілька разів на рік.

Хронічна мігрень: ≥ 15 днів головного болю на місяць, з них ≥ 8 днів мають мігренозні ознаки, триває ≥ 3 місяців. Частота може змінюватися протягом життя (гормони, стрес, тригери, лікування).

Що провокує мігрень?

Неврологиня твердить, що мігрень не виникає через якийсь один фактор, це результат нейробіологічної вразливості мозку, а тригери лише запускають напад.

Психоемоційні фактори (найчастіші): стрес (гострий і післястресове розслаблення), тривога, емоційні коливання, недосип або надмірний сон, перевтома.

Гормональні тригери (особливо у жінок): падіння естрогену (перед менструацією), овуляція, перименопауза, прийом або відміна гормональних контрацептивів.

Харчові тригери: алкоголь (особливо червоне вино), шоколад (індивідуально), тверді сири (тирамін), глутамат натрію, кофеїн (надлишок або відміна), пропуск прийому їжі.

Сенсорні тригери: яскраве світло (особливо мерехтливе), гучні звуки, різкі запахи (парфуми, дим). тривала робота за екраном.

Метеорологічні фактори: зміна атмосферного тиску, перепади температури, вологість, грози.

Фізіологічні та поведінкові фактори: зневоднення, пропуск їжі, інтенсивне фізичне навантаження (особливо незвичне), порушення режиму дня, перельоти.

Медикаментозні та інші фактори: надмірне вживання анальгетиків, нітрати (наприклад, при ішемічній хворобі серця), деякі гормональні препарати.

«Тригери лише запускають напад, вони не є причиною захворювання. У кожного пацієнта свій тригерний профіль. Найчастіше це – комбінація факторів, а не якийсь один. Тому найважливіша стратегія – це виявити індивідуальні тригери (щоденник мігрені), стабілізувати ритм життя (сон, харчування, стрес)», – каже експертка.

У 60 % пацієнтів перед виникненням мігрені є продрома, яка може з'являтися за 6–24 години до нападу. Це пов'язано з активацією гіпоталамуса. У людини виникає сонливість, зміни настрою, підвищений апетит, тяга до солодкого, позіхання, біль у шиї, труднощі концентрації.

Як допомогти собі під час нападу?

Неврологиня радить дотримуватися таких простих правил:

І. Забезпечте собі спокій: темна кімната, мінімум шуму.

2. Прийміть ліки (що раніше, то ефективніше). Ліки повинен призначити лікар після відповідних обстежень.

3. Пийте достатньо води. Вода зменшує інтенсивність болю.

4. Спробуйте заснути. Сон часто перериває напад.

Повністю позбутися мігрені, на жаль, поки що неможливо, каже неврологиня. Утім, є і хороша новина – сучасна медицина дозволяє контролювати це захворювання. Правильно підібране лікування допомагає зменшити частоту нападів на 50–70 %, зменшити їхню силу, жити повноцінним життям.