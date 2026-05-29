Пацієнтка Ірина з хірургом-онкологом та мамологом Артемом Федосовим

Спеціалісти лікарні св. Пантелеймона діагностували злоякісну пухлину молочної залози у пацієнтки, що перебувала на 31 тижні вагітності. Їм вдалося видалити злоякісну пухлину, зберегти пацієнтці молочну залозу і не допустити пологової діяльності.



Ірина Бурдьо виявила в себе гульку в грудях, коли була на 26 тижні вагітності. Вона чекала первістка, і тому відразу звернулася до лікарів. Діагноз шокував: рак молочної залози 1 стадії, повідомили у лікарні.



«Я до 38 років жила з думкою, що можу щось у житті контролювати. А після встановлення діагнозу зрозуміла, що це не так. Тоді я одразу почала швидко шукати можливі рішення, адже я чекала на свого синочка», – каже Ірина.



Спеціалісти лікарні встановили, що у пацієнтки – гормонозалежна пухлина, стрімкий ріст якої був зумовлений саме вагітністю. Зазвичай такі пухлини повільно ростуть та добре піддаються лікуванню, але не у випадку, коли жінка при надії.



«У пацієнтки була велика кількість гормонів, які виділяються під час вагітності і це стимулювало ріст цієї пухлини, тож треба було діяти якнайшвидше. Ситуація не стандартна, адже пацієнтка чекала на дитину, і ми не могли вводити певні контрастні речовини, що ускладнювало і діагностику, і лікування», – каже хірург-онколог та мамолог Артем Федосов.



Лікарі зійшлися на думці, що пухлину треба видаляти. На час проведення хірургічного втручання Ірина була на 31 тижні вагітності. До операції залучили аж 12 спеціалістів: хірургів-онкологів, анестезіологів, акушер-гінекологів та неонатологів, адже був ризик ускладнень для малюка.



На щастя, операція пройшла успішно. Хірургам вдалося повністю видалити злоякісну пухлину, зберегти молочну залозу та не допустити початку пологової діяльності. З малюком також все було добре. А вже на 36 тижні вагітності жінка народила сина, якому сьогодні виповнилося 8 місяців.



Артем Федосов повідомив, що після завершення вагітності лікарі провели дообстеження і побачили, що хвороба не поширилася і зараз пацієнтка у ремісії.