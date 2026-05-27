Пацієнт з командою лікарів відділення хірургії печінки та жовчних проток

Спеціалісти львівської лікарні св. Пантелеймона спільно з київськими колегами з Інституту Олександра Шалімова 12 годин поспіль проводили надскладне оперативне втручання, аби врятувати 55-річного мешканця Львівщини зі складним захворюванням печінки. Спершу у нього запідозрили рак четвертої стадії. Згодом виявилося, що це інше захворювання печінки, спровоковане паразитом.

П’ять років тому мешканець Львівщини Любомир раптово пожовтів. Лікарі, до яких звернувся, приголомшили діагнозом: рак печінки останньої стадії. І сказали, що вже нічим не можуть зарадити.

«Фактично мене відправили додому вмирати. Так я жив з цією думкою, час йшов, а я живий. Тоді вирішив шукати далі порятунку», – каже пацієнт.

Київські медики з'ясували, що у чоловіка – не рак, а інше небезпечне захворювання, яке за своїм перебігом дуже подібне на злоякісний процес. Його діагноз – альвеококоз печінки. Це тяжке захворювання, що спричинене альвеококом – паразитом, який проникає в організм фекально-оральним шляхом, уражає та руйнує печінку і судини, а далі поширюється на прилеглі тканини та органи, повідомили у лікарні.



Врятувати чоловіка могла трансплантація печінки, проте донора довго не було, а стан все погіршувався. Тоді спеціалісти відділення хірургії печінки та жовчних проток, що працює на базі Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова, аби врятувати пацієнта, вирішили провести радикальну операцію з видалення всіх уражених паразитом ділянок.



На момент втручання паразитарне захворювання уразило 6 сегментів печінки з 8 можливих, ліву серединну та праву печінкові вени, нижню порожнисту вену, праву та ліву портальні вени, а також була інвазія (проростання) в праву жовчну протоку і частково в ліву та діафрагму. Тобто, альвеокок дійшов аж до перекарду, а це фактично вже серце.



«Ми пішли на ризик. Резекція печінки у випадку цього пацієнта має дуже великі ризики. Аби їх мінімізувати, ми залучили до операції колег з Інституту Олександра Шалімова. Для наших команд це була дуже важка реконструктивна операція», – каже завідувач відділення хірургії та жовчних проток лікарні Олег Гузій.



Операція тривала майже 12 годин. Досі такі складні операції проводили лише у Києві. У Львові і в західних областях України її провели вперше.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Під час операції ми тимчасово відключили печінку від кровообігу та охолодили орган спеціальним консервувальним розчином, аби захистити її тканини. Далі виконали резекцію шести сегментів печінки. Завдяки тому що один із сегментів за час хвороби значно збільшився, нам вдалося радикально видалити великий обсяг уражених тканин і водночас зберегти функцію органа. Наступний етап – пластика лівої печінкової вени, нижньої порожнистої та лівої портальної вен, а також реконструкція жовчних проток. Завершили операцію пластикою діафрагми, адже паразит уразив її та вже поширився до перикарда. Це було надзвичайно складне втручання», – повідомив про хід операції завідувач відділення трансплантації та хірургії печінки Інституту О. Шалімова Олександр Гриненко.



Пацієнт дуже вдячний команді лікарів, які ризикнули і врятували його життя.