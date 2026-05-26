Команда трансплантологів проводить пересадку нирки

В Університетської лікарні ЛНМУ вперше провели пересадку нирки від посмертного донора. Реципієнтом був 50-річний чоловік, який тривалий час був на гемодіалізі і понад два роки очікував на пересадку нирки. Донором – 51-річний мешканець Львівщини, який важко хворів, але врятувати його не вдалося. Дозвіл рідних на забір органів врятував відразу три життя. Трансплантації двох нирок і печінки пройшли успішно, повідомили у лікарні.

Пересадку нирки провели 23 травня. До складу команди, яка проводила пересадку нирки в Університетській лікарні, увійшли судинний хірург, професор Ігор Кобза, трансплантологи Ростислав Жук, Олег Зубенко, Данило Федорів. Пересадка пройшла успішно. Ще одну нирку і печінку пересадили трансплантологи Першого ТМО м. Львова. Печінку пересадили 40-річному мешканцю Львівщини, а другу нирку – 38-річній мешканці Тернополя. Трансплантації також пройшли успішно, пацієнти з реанімації вже переведені у палату.

Нагадаємо, Університетська лікарня є правонаступницею Львівської обласної клінічної лікарні. Свого часу обласна лікарня була єдиною у Західній Україні, де проводили пересадки нирки. Тут у 1983 році було створено клініку трансплантології, а 26 травня 1986 року – рівно 40 років тому – у Львові виконали першу трансплантацію нирки в західній частині України. У різні роки клініку трансплантології очолювали професор Цезар Борджієвський, професор Михайло Лоба, професор Ігор Кобза.

Заступниця ректора з організації медичного обслуговування населення Наталія Літвінська повідомила ZAXID.NET, що відтепер пересадки органів в Університетській лікарні будуть проводити регулярно.

