Для поліпшення роботи щитоподібної залози потрібні йод, селен і цинк, які можна отримати із продуктів харчування

Щитоподібна залоза виробляє гормони, які регулюють обмін речовин, температуру тіла, рівень енергії, роботу серця та нервової системи. Для нормального функціонування їй потрібні певні поживні речовини, насамперед йод, селен та цинк. Ці мінерали необхідні для синтезу тиреоїдних гормонів та контролю запальних процесів. Дефіцит або надлишок окремих нутрієнтів може негативно впливати на вироблення гормонів та перебіг захворювань щитоподібної залози, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець і називає продукти, які багаті на ці мінерали.

У яких продуктах найбільше йоду?

«Йод є ключовим елементом для синтезу гормонів. Недостатнє його споживання може призводити до порушення функції щитоподібної залози», – каже лікар.

Основними джерелами йоду є:

Морська риба: 146 мікрограмів (мкг) на 85 г тріски (97% від денної норми). Йод природно присутній у морській воді та ґрунті, тому риба є одним із найкращих харчових джерел цього мінералу.

Морські водорості: 116 мкг на 2 ст. л сушеного норі (77% від денної норми). Лікар не радить їсти їх щодня. Надлишок йоду може спровокувати або погіршити гіпотиреоз (знижену функцію щитоподібної залози). Рекомендують один салат зі свіжих водоростей та порцію суші на тиждень. Слід також уникати чаїв та добавок з водоростей.

Молоко та молочні продукти: 50 мкг на 1 склянку знежиреного молока (56 % від денної норми). Найкраще пити молоко, збагачене вітаміном D, оскільки у людей із гіпотиреозом частіше зустрічається дефіцит цього вітаміну.

Йогурт: 50 мкг на ¾ склянки звичайного знежиреного грецького йогурту (50% від денної норми). Кількість йоду в молочних продуктах варіюється. Це частково пов’язано з тим, що у тваринництві, каже лікар, можуть використовуватися йодовмісні добавки та дезінфекційні засоби.

Яйця: 31 мкг на одне зварене яйце (21% від денної норми). Якщо немає медичних обмежень, лікар радить їсти яйце цілим: більша частина йоду міститься в жовтку.

Сир: 14 мкг на 30 г сиру чеддер, або 9% від денної норми. Сир також є джерелом вітаміну D, який важливий для здоров’я щитовидної залози. Однак його слід вживати в помірних кількостях, оскільки кальцій у його складі може заважати засвоєнню левотироксину.

Морепродукти: 13 мкг на 85 г варених креветок, або 9 % від денної норми. Морепродукти також містять Омега-3 жирні кислоти, які мають протизапальний ефект. Високий рівень запалення негативно впливає на функцію щитоподібної залози.

Продукти, багаті на селен

«Селен допомагає регулювати обмін тиреоїдних гормонів та бере участь у захисті тканин щитоподібної залози. Деякі дослідження показують, що достатнє споживання селену може бути корисним при аутоімунному тиреоїдиті Хашимото (аутоімунне запалення щитоподібної залози)», – каже Олег Швець.

Джерела селену є:

бразильські горіхи: один горіх містить 68–91 мікрограмів (мкг) селену

сардини: 45 мкг на 85 грамів консервів (82% від денної норми)

креветки: 42 мкг на 85 грамів варених креветок (76% від денної норми)

спагеті: 33 мкг на 100 грамів приготованих виробів (60% від денної норми)

запечена або варена квасоля: 13 мкг на 170 грам (34% від денної норми)

Верхня межа споживання селену становить 400 мкг на день. Надлишок селену може спричинити «часниковий» запах з рота, випадіння волосся, зміну кольору нігтів і навіть серцево-судинні ускладнення, тож лікар радить вживати ці продукти в помірних кількостях.

Продукти, в яких багато цинку

«Брак цинку може порушувати нормальну роботу щитоподібної залози та асоціюється з ризиком гіпотиреозу. Зазвичай достатню кількість цинку отримують з їжі. Дефіцит може виникнути при неправильному харчуванні або захворюванні травної системи, що впливає на його засвоєння», – каже гастроентеролог.

Джерелом цинку є:

яловичина: 3,8 мг на 85 г запеченої вирізки (35 % від денної норми),

фортифіковані сніданки з зернових (каші та пластівці): 2,8 мг на 1 порцію (25% від денної норми),

гарбузове насіння: 2,2 мг на 30 г смаженого насіння (20% від денної норми),

грудка індички: 1,5 мг на 85 г (14% від денної норми).

Продукти з високим вмістом антиоксидантів

Ягоди. «Продукти з високим вмістом антиоксидантів підтримують здоров’я щитоподібної залози, захищаючи клітини від оксидативного стресу. Усі види ягід багаті на антиоксиданти та містять відносно небагато природних цукрів», – твердить лікар.

Хрестоцвітні овочі. До них належать броколі, цвітна капуста, капуста кале, брюссельська капуста, бок-чой. Важливими є кількість та спосіб приготування цих овочів. Надмірне споживання (понад 1 кг щодня протягом місяця) сирої капусти кале, деяких сортів капусти коллард та брюссельської капусти може знизити засвоєння йоду. Броколі, цвітна капуста, капуста кале та брюссельська капуста містять сполуки глюкозинолати, які у великих кількостях можуть впливати на вироблення гормонів щитоподібної залози. Термічна обробка (варка, тушкування, запікання) руйнує ферменти, пов’язані з цими сполуками.

Які продукти варто обмежити?

За словами лікаря, деякі продукти можуть спровокувати або погіршити перебіг захворювань щитоподібної залози. Аутоімунні захворювання щитоподібної залози (тиреоїдит Хашимото, хвороба Грейвса) частіше зустрічаються у людей із целіакією. При підтвердженій целіакії необхідна сувора безглютенова дієта. Однак наразі немає достатніх доказів того, що безглютенова дієта допомагає всім людям із захворюваннями щитоподібної залози.

Лікар радить не намагатися збільшити споживання йоду за рахунок солоних ультраоброблених продуктів (як чипси чи напівфабрикати), бо виробники майже не використовують саме йодовану сіль. Натомість надмірне споживання натрію може підвищити ризик гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Мережі фастфуду також не зобов'язані використовувати йодовану сіль, а їх страви містять багато солі, насичених жирів та калорій.