Свіжих овочів стає дедалі більше, тож можна щодня урізноманітнювати меню

Наші нирки працюють інтенсивніше, ніж нам здається. Вони цілодобово виводять відходи, балансують рідину та допомагають регулювати кровʼяний тиск, а також фільтрують приблизно пів склянки крові щохвилини, допомагаючи підтримувати здоровий рівень електролітів та здоровʼя кісток і еритроцитів. Тож підтримувати здоров’я нирок є вкрай важливо, особливо враховуючи те, що людей із хронічною хворобою нирок (ХХН) стає все більше.

І поліпшити здоров’я нирок можна, кажуть дієтологи, споживаючи продукти рослинного походження. Вони назвали EatingWell п’ять овочів, які варто частіше їсти, бо вони багаті на поживні речовини, які мають позитивний вплив на здоров’я нирок.

Овочі, які варто їсти для здоров’я нирок

1. Буряк.

«Буряк багатий на харчові нітрати, які перетворюються на оксид азоту та сприяють вазодилатації, знижуючи артеріальний тиск», – каже дієтологиня, магістерка наук Тіффані Бруно.

Буряк також містить беталаїни, що діють як антиоксиданти в організмі. Антиоксиданти допомагають зменшити оксидативний стрес та хронічне запалення, які повʼязані з пошкодженням нирок та прогресуванням ХХН. Цей овоч можна додавати до салатів, смузі, їсти окремо чи додавати до круп, картоплі, м’яса тощо.

2. Хрестоцвіті овочі.

Броколі, цвітна капуста та капуста є одними з найкращих овочів для підтримки здоровʼя нирок. Вони багаті на глюкозинолати та сульфорафан, які можуть зменшувати запалення та окислювальний стрес.

«Цвітну капусту, зокрема, рекламують як корисний для нирок основний продукт, оскільки вона містить менше калію порівняно з багатьма іншими овочами, водночас забезпечує організм корисними клітковиною, вітаміном С і фолатами», – каже Бруно.

Броколі і цвітну капусту можна запекти з оливковою олією, додавати до салатів, супів, смузі, замінити картопляне пюре на пюре зі цвітної капусти тощо.

3. Червоний болгарський перець.

«Червоний болгарський перець є чудовим джерелом вітамінів С та А з відносно низьким вмістом калію та дуже низьким вмістом фосфору. Він багатий на антиоксиданти лікопін та бета-каротин, які сприяють зниженню оксидативного стресу, ключового фактора прогресування ХХН», – пояснює Бруно.

Окислювальний стрес може пошкодити тканину нирок, тому багаті на антиоксиданти овочі допоможуть покращити функцію нирок у довгостроковій перспективі. Крім того, червоний болгарський перець додає стравам смаку, хрусткості та кольору без потреби в соусах чи приправах, багатих на натрій.

Їжте червоний болгарський перець у салатах або окремо з хумусом, запікайте його з іншими овочами.

4. Часник та цибуля.

«Часник і цибуля – чудовий спосіб додати смаку стравам без додавання солі. Вони також містять органічні сполуки сірки, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості», – каже дієтологиня Бруно.

Часник і цибуля дуже універсальні і їх легко додавати до щоденних страв. Використовуйте їх до смажених страв, запечених овочів, соусів та маринадів.

5. Зелена квасоля.

«Зелена квасоля – гарний вибір для здоров’я нирок, бо вона має низький вміст калію та води. Вона також містить клітковину, яку може бути важко отримати, якщо контролювати споживання певних овочів», – каже дієтологиня Алісса Смолен.

Для тих, хто живе з ХХН, контроль споживання калію є критично важливим, оскільки ниркам може бути важко ефективно виводити надлишок калію з організму. Дієтологиня радить приготувати зелену квасолю на пару як гарнір, запекти її з оливковою олією та часником або додавати її до смажених страв та салатів.

Як ще можна підтримати здоровʼя нирок

Стежте за споживанням натрію. Дієта з високим вмістом натрію може підвищувати кровʼяний тиск, що в довгостроковій перспективі може пошкодити ваші нирки. Тож замість солі додавайте до страв трави, спеції та овочі для додаткового смаку.

Підтримуйте водний баланс. Вживання достатньої кількості рідини допомагає ниркам виводити відходи та підтримувати збалансований рівень рідини. Вода та електроліти зазвичай є найкращими варіантами для гідратації.

Контролюйте рівень цукру в крові та артеріальний тиск. Діабет та гіпертонія є основними причинами ХХН. Збалансоване харчування, фізична активність та дотримання плану лікування можуть допомогти захистити та підтримувати функцію нирок.