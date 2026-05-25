Онкологи Львівського онкоцентру врятували життя 39-річному львів’янину Мар’яну Дідуху, у якого після відпочинку на морі на гомілці виявили меланому. Захворювання дуже підступне, кілька разів були рецидиви, але онкологи і пацієнт змусили його відступити. У чоловіка є шанс на повне одужання.

Мар’ян Дідух помітив новоутворення на гомілці після повернення з моря. Чоловік звернувся на консультацію до дерматолога, а той порадив пройти обстеження в онкоцентрі. Тут йому й підтвердили діагноз: меланома, повідомили в онкоцентрі.

Відтоді почалася непроста і тривала боротьба із хворобою. Взимку 2022 року хірурги провели чоловікові дві складні операції, щоб зупинити поширення хвороби. Далі на пацієнта чекала імунотерапія, яку він змушений був проходити за кордоном, у Польщі.

Здавалося б, можна видихнути, найгірше позаду. Але влітку наступного року меланома знову нагадала про себе новим утворенням на тій самій нозі. Чоловіка знову прооперували. У 2025 році історія повторилася: під час чергового огляду лікарі знову виявили меланому. Її вчасно прооперували. Загалом у Львівському онкоцентрі Мар’яну провели чотири операційні втручання. Нині він проходить регулярні обстеження, кожні чотири місяці.

«Завдяки тому, що пацієнт дотримується рекомендацій і приходить на огляди, нам вдалося виявити нові утворення вчасно. Зараз у нього є всі шанси на повне одужання», – каже завідувач відділення патології м’яких тканин Ігор Дмитрик.

Чоловік не лише регулярно проходить огляди у дерматолога, онколога, онкохірурга, а й сам проводить самообстеження.

Лікарі кажуть, що рак шкіри, зокрема, меланому, можна зупинити, якщо її вчасно виявити, тож радять регулярно проходити профілактичні обстеження і не затягувати візит до спеціаліста при виявленню підозрілих новоутворень.