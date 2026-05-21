Професор з Канади Ерік Буфе консультуватиме дітей у Львові 8-12 червня

У Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) 8–12 червня дітей консультуватиме один із найвідоміших дитячих нейроонкологів світу, професор SickKids Hospital (Торонто, Канада), експрезидент SIOP Ерік Буфе.

Професор Ерік Буфе – міжнародно визнаний фахівець у діагностиці та лікуванні пухлин головного та спинного мозку у дітей. Він вже приїжджав до Львова, у Центр дитячої медицини, і добре знайомий з його командою та клінічними можливостями. Між очними візитами професор постійно перебуває на онлайн-звʼязку з лікарями Центру: бере участь у роботі tumor board (медичного консиліуму), допомагає в обговоренні складних клінічних випадків та визначенні оптимальної тактики лікування для кожної дитини, повідомили у Центрі.

Під час червневого візиту до Львова професор спільно з мультидисциплінарною командою Центру знову консультуватиме дітей зі складними нейроонкологічними діагнозами.

Зареєструватись на консультацію до Еріка Буфе у Центрі можна за телефоном +38 (068) 939 03 49 або електронною поштою: oncology.zusdmc@gmail.com.

