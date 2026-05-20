Аби не було дефіциту вітаміну В12, слід включати у раціон продукти, в яких його багато

Вітамін B12 організм не виробляє самостійно, тому дуже важливо включати у раціон продукти, що містять цей вітамін, аби уникнути серйозних проблем зі здоров’ям. Експерти назвали Prevention 10 продуктів, які багаті на вітамін В 12, і пояснили, чому він такий важливий для організму.

«Вітамін B12 відіграє багато важливих ролей в організмі, від синтезу ДНК до виробництва еритроцитів та функції нервової системи. Він також допомагає контролювати рівень гомоцистеїну, що важливо для здоров’я серця», – каже дієтологиня-кардіологиня Мішель Рутенштейн.

Яка добова норма вітаміну В12?

Згідно з даними Національних інститутів охорони здоров’я (NIH), рекомендована добова норма споживання вітаміну B12 для дорослих становить 2,4 мікрограма (мкг). Вагітним або годуючим жінкам потрібно більше – 2,6 та 2,8 мкг, оскільки рівень B12, як правило, знижується в ці періоди, що збільшує ризик дефіциту та можливих супутніх симптомів.

«Низький рівень вітаміну B12 може спричинити втому, слабкість, оніміння та/або поколювання в руках і ногах, проблеми з пам'яттю або зміни настрою», – каже лікарка сімейної медицини Брінна Коннор.

В яких продуктах найбільше вітаміну B12?

1. Лосось.

Згідно з NIH, порція лосося містить понад 100% рекомендованої добової норми споживання вітаміну B12.

«Лосось є чудовим джерелом вітаміну B12, а також корисних для серця омега-3 жирних кислот, які можуть допомогти підтримувати здоров’я мозку, серцево-судинної системи та здорове старіння», – каже докторка Коннор.

2. Яйця.

Одне яйце містить 0, 5 мкг або близько 19% рекомендованої добової норми.

«Яйця також забезпечують високоякісний білок і поживні речовини, такі як холін, які підтримують здоров’я мозку та нервової системи», – говорить докторка Коннор.

3. Збагачені злаки.

Для багатьох людей, особливо тих, хто харчується переважно рослинною їжею, збагачені пластівці – чудовий спосіб збільшити споживання вітаміну B12, каже Мішель Рутенштейн. І радить обов’язково перевіряти етикетку з харчовою цінністю та інгредієнтами, щоб дізнатися, скільки B12 ви отримуєте, і щоб вибрати пластівці без великої кількості доданого цукру.

4. Молоко.

Тарілка збагачених пластівців з молоком забезпечить подвійну дозу вітаміну B12. Одна склянка 2% молока містить трохи більше половини добової потреби.

5. Грецький йогурт.

«Грецький йогурт містить вітамін B12, кальцій і пробіотики, які можуть підтримувати здоров’я кісток і травлення. Це особливо хороший варіант для жінок старше 50 років, які зосереджені на підтримці міцності м’язів і кісток», – каже Брінна Коннор.

6. Нежирна яловичина.

Яловича печінка є головним джерелом вітаміну B12, з 70,7 мкг на порцію. Інші види пісної яловичини, каже докторка Коннор, такі як вирізка та нежирний яловичий фарш, також є чудовими джерелами цього вітаміну.​​

«Нежирна яловичина природно багата на вітамін B12 та залізо, які важливі для запобігання втомі та підтримки здорового вироблення еритроцитів», – додає вона.

7. Форель.

«Форель є чудовим джерелом вітаміну B12 для здорового серця, оскільки вона не тільки багата на нього, але й містить EPA та DHA, незамінні омега-3 жирні кислоти, які допомагають знизити рівень тригліцеридів, зменшити запалення та підтримувати здоровий рівень артеріального тиску», – каже лікарка Мішель Рутенштейн.

Форель також є гарним джерелом високоякісного білка та кардіопротекторних мікроелементів, таких як вітамін D, селен та калій, для підтримки загального здоров’я серцево-судинної системи.

8. Збагачене рослинне молоко.

Як і у випадку зі збагаченими пластівцями, збагачене рослинне молоко – чудовий спосіб для веганів та людей, які не вживають молочні продукти, отримати достатню кількість вітаміну B12, каже Рутенштейн. І радить перевіряти етикетку та вибирати з розумом.

9. Молюски.

Молюски та устриці є чудовими джерелами вітаміну B12, вони забезпечують 17 мкг та 14,9 мкг на порцію відповідно. Устриці також є важливим джерелом цинку, який має вирішальне значення для здорової імунної функції, синтезу ДНК та загоєння ран.

10. Харчові дріжджі.

Харчові дріжджі, які вважаються веганською версією пармезану, часто збагачені значною дозою вітаміну В12. Кількість може варіюватися, тож треба перевірте етикетку, щоб дізнатися, скільки його містить улюблений бренд.

Кому потрібно пильно стежити за споживанням вітаміну B12

Передусім, людям, які дотримуються вегетаріанської, веганської або переважно рослинної дієти.

«B12 природним чином міститься лише в продуктах тваринного походження», – зазначає Рутенштейн, тому цим людям потрібно буде більше покладатися на збагачені рослинні продукти.

Люди похилого віку також мають підвищений ризик дефіциту вітаміну B12.

«Здатність організму засвоювати вітамін B12 природним чином знижується з віком, зазвичай починаючи приблизно з 50 років і стаючи більш вираженою приблизно у віці від 60 до 70 років. Це відбувається тому, що для відділення вітаміну B12 від їжі потрібна шлункова кислота, і багато дорослих старше 50 років з часом виробляють менше шлункової кислоти», – пояснює докторка Коннор.

Деякі ліки, такі як метформін та інгібітори протонної помпи, можуть перешкоджати засвоєнню вітаміну B12, додає лікарка.

Люди з шлунково-кишковими захворюваннями, такими як хвороба Крона, целіакія та/або перенесена баріатрична хірургія в анамнезі, також можуть мати проблеми з правильним засвоєнням вітаміну B12.