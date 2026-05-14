Аби не провокувати стрибки цукру, ягоди і фрукти слід поєднувтаи з іншими продуктами

Діабетики, ті, у кого переддіабет, чи люди, які стежать за рівнем цукру в крові, уважно ставляться до вибору харчів. Більшість продуктів належать до однієї з двох категорій: продукти, які підвищують рівень цукру в крові, і продукти, які цього не роблять (або не підвищують його настільки, щоб була потреба його знижувати). А фрукти перебувають десь посередині, не вписуючись чітко в жодну з категорій. Тож дієтологи назвали Prevention дев’ять найкращих фруктів, які найменше впливають на рівень цукру в крові.

«Фрукти можуть бути дещо складними для людей з діабетом або переддіабетом, оскільки це вуглеводи: вони впливають на рівень цукру в крові, особливо якщо їх їсти окремо», – каже дієтологиня Кортні Пелітера.

Тим не менш, важливо не виключати фрукти з раціону повністю, навіть якщо ви ретельно контролюєте рівень цукру в крові, бо цілі фрукти, додає дієтологиня Стефані Кребтрі, містять клітковину, воду, вітаміни, мінерали та корисні сполуки, такі як антиоксиданти та поліфеноли, які підтримують загальний стан здоровʼя та профілактику захворювань. Вживання різноманітних фруктів також допомагає запобігти дефіциту поживних речовин та боротися із запаленням.

У дослідженні, опублікованому в Current Developments in Nutrition, люди, які споживали рекомендовані дві склянки фруктів на день, мали вищий рівень вітаміну К, вітаміну С, тіаміну, магнію, калію та міді, ніж ті, хто не їв стільки фруктів. Інше дослідження в Nutrients показало, що більше споживання фруктів та овочів було повʼязане зі значно нижчим рівнем маркерів запалення та окислювального пошкодження.

Які фрукти можна їсти тим, хто стежить за рівнем цукру в крові?

І Пелітера, і Кребтрі радять вибирати ті, що містять менше цукру та більше клітковини. Клітковина допомагає уповільнити реакцію цукру в крові, пояснює Кребтрі.

Інший ключовий момент – завжди поєднувати фрукти з іншою їжею, яка допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

«Діабетики та переддіабетики повинні уникати «голих вуглеводів» або вуглеводів, які вживаються окремо. До продуктів, які чудово поєднуються з будь-якими фруктами, належать йогурт, сир, горіхи або насіння, круто зварені яйця, сухі смажені бобові та арахісова паста», – каже Пелітера.

9 фруктів з низьким вмістом цукру та високим вмістом клітковини:

Ожина. Чорниця. Малина. Інжир. Чорнослив. Яблука. Полуниця. Ківі. Грейпфрут.

«Якщо їсти фрукти у відповідних порціях та добре їх поєднувати, вони цілком можуть вписатися у збалансований підхід до контролю рівня цукру в крові», – підсумовує Кребтрі.