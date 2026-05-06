Смакуйте, поки щавель молодий і соковитий

У травні щавель (квасок) у багатьох вже є на грядках, його продають на ринках, у магазинах, тож любителям зеленого борщу доволі легко його знайти. Ця зелень має трохи кислий, схожий на лимонний, смак і використовується не лише для приготування борщу, рагу. Вона добре поєднується з картоплею, морквою, куркою та сметаною. Листя щавлю можна додавати до салатів, пирогів. Щавель, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець, також використовують у лікувальних цілях, оскільки вважається, що він сприяє здоровому травленню, зменшує запалення та лікує виразки у роті, хоча наукові дані щодо таких ефектів не є переконливими.

Чим багатий щавель?

Щавель багатий на клітковину та мікроелементи, зокрема магній, а також вітаміни С і А. 100 г сирого щавлю містить:

20 калорій;

1,8 г білка;

0,7 г жирів;

3 г вуглеводів;

3 г клітковини;

60% від денної норми вітаміну С;

20% від денної норми магнію;

20% від денної норми вітаміну А;

15% від денної норми марганцю;

15% від денної норми міді;

12% від денної норми заліза;

8% від денної норми калію;

7% від денної норми рибофлавіну;

7% від денної норми вітаміну B6;

5% від денної норми фосфору.

«Щавель особливо багатий на вітамін С – водорозчинний вітамін, який відіграє роль у протизапальних процесах та роботі імунної системи. Також в ньому чимало клітковини, що сприяє регулярному випорожненню, підвищує відчуття ситості та допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. А також магнію, необхідного для здоров'я кісток і серця», – каже Олег Швець.

Чим щавель корисний для здоров’я?

Багатий на антиоксиданти.

Щавель є чудовим джерелом антиоксидантів – корисних сполук, які захищають клітини від пошкодження, нейтралізуючи шкідливі вільні радикали. Антиоксиданти асоціюються зі зниженням ризику багатьох хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних, раку та діабету 2-го типу. Згідно з дослідженням, щавель багатий на такі антиоксиданти: фенольні кислоти, флавоноїди, тритерпени, каротиноїди, антрахінони, нафталіни, стільбеноїди.

Може зменшувати ріст ракових клітин.

«Хоча досліджень за участю людей бракує, деякі лабораторні дослідження виявили, що щавель може блокувати ріст і поширення певних типів ракових клітин. Наприклад, одне дослідження в пробірці показало, що декілька видів щавлю пригнічували ріст ракових клітин молочної залози, шийки матки та шкіри», – каже гастроентеролог.

Може сприяти здоров’ю серця.

За словами лікаря, дослідження на тваринах свідчать, що щавель може впливати на певні аспекти серцево-судинного здоров’я. В одному дослідженні екстракт щавлю впливав на механізми, залучені до агрегації тромбоцитів – процесу, під час якого тромбоцити у крові згущуються, щоб зменшити утворення тромбів. Інші дослідження на тваринах також виявили, що екстракт щавлю може сприяти розширенню судин, що потенційно пов’язане зі зниженням артеріального тиску. Проте досліджень за участю людей недостатньо.

Кому зі щавлем слід бути обережним?

У деяких людей може бути алергія на щавель. Якщо після його вживання виникають будь-які неприємні симптоми або є алергія на інші рослини з тієї ж родини (ревінь, гречка та спориш), лікар радить його уникати.

Щавель містить рослинну сполуку оксалат, що може блокувати засвоєння мінералів, таких як кальцій. Кальцій та оксалат також можуть зв'язуватися між собою, що сприяє утворенню кальцій-оксалатних каменів у нирках (твердих мінеральних відкладень, що спричиняють біль, нудоту та блювоту). Однак замість того, щоб повністю виключати з раціону щавель, лікар радить спробувати збільшити споживання кальцію, обмежити вживання солі та пити багато води. Це допоможе запобігти утворенню кальцієво-оксалатних каменів у нирках.