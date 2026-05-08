У 60 років життя не сповільнюється, воно просто стає більш усвідомленим

Цифра 60 у паспорті сьогодні – це не про крісло-гойдалку і в'язання шкарпеток. Нині 60-річні підкорюють марафони, танцюють балет і запускають стартапи. І щоб тіло не підвело у найвідповідальніший момент, відома лікарка-дієтологи Оксана Скиталінська радить змінити правила гри. І називає шість звичок, які зроблять здоров’я міцнішим. То що варто робити, аби почуватися здоровим і бадьорим?

1. Силова гімнастика. «М’язи – це наш ендокринний орган. Під час роботи мʼязи виділяють міокіни – особливі молекули, які гасять запалення в організмі, захищають мозок від деменції та покращують чутливість до інсуліну», – каже Оксана Скиталінська.

Дослідження, опубліковане в British Journal of Sports Medicine, свідчить: лише 30-60 хвилин силових вправ на тиждень знижують ризик смерті від усіх причин на 10-20%. Вставання зі стільця, віджимання від стіни або вправи з гумками. М’язи – це валюта, яку не з'їсть інфляція.

2. Ходьба. Американська кардіологічна асоціація (AHA) наполягає: 30-60 хвилин активної ходьби 5 разів на тиждень – це база. Це не просто прогулянка по хліб, це реальне тренування для серця.

3. Баланс. Падіння – головний ворог незалежності після 60. Лікарка радить тренувати рівновагу: стійте на одній нозі, поки чистите зуби, або запишіться на танці. Це тренує не лише ноги, а й нейронні зв’язки.

4. Білок і «Середземноморський драйв». «З віком потреба в білку зростає (приблизно 1–1,2 г, а комусь і більше на кг ваги), бо м'язам потрібен будматеріал. Орієнтуйтеся на середземноморський стиль: багато овочів, зелені, ягоди, цільні злаки, риба, корисні жири (оливкова олія, горіхи)», – радить дієтологиня. І додає, що за даними The New England Journal of Medicine, такий тип харчування знижує ризик інсультів та інфарктів на 30%.

5. Мозок любить компанію та виклики. Соціальна ізоляція для мозку – це як іржа для металу. Оксана Скиталінська пропонує читати складні книги, вивчати мови або просто частіше зустрічайтеся з друзями за чашкою якісного чаю. Спілкування підтримує когнітивний резерв.

6. Профілактичні огляди. (Чек-ап). Тіло – складний механізм. Тиск, цукор, холестерин та щільність кісток – це цифри, які слід знати напам'ять. Більшість проблем після 60 не дають про себе знати доти, поки не стане пізно.

У 60 років життя не сповільнюється, воно просто стає більш усвідомленим, каже Оксана Скиталінська. І щоденні звички – це те, що визначає, чи будемо ми бігати з онуками (або від них), чи скаржитися на погоду.