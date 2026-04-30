Скриніг здоров'я вже пройшли 34 тис. українів, понад 340 тис - подали заявки

Відтепер пройти «Скринінг здоров’я 40+» буде зручніше: уряд ухвалив зміни до порядку реалізації програми, які роблять механізм участі зручнішим. Оновлення запрацюють зовсім скоро, після завершення необхідних технічних доопрацювань застосунку і Порталу Дія, повідомили у МОЗ України.

Що змінилося?

Скасували прив’язку до дня народження. Раніше подати заяву на участь у програмі можна було після спливу 30 календарних днів від дня народження. Тепер після впровадження змін очікувати конкретної дати не треба: якщо людині вже є 40 або більше років, вона зможе подати заяву у зручний для себе час через застосунок Дія або ж оформити послугу в ЦНАПі.

Змінився строк використання коштів на Скринінг здоров’я 40+. Раніше кошти, які прийшли на картку для проходження скринінгу здоров’я, людям, які народилися з січня по вересень, можна було використати до 17 грудня 2026 року. Ті, хто народився з жовтня по грудень – до 31 березня 2027 року. Тепер після зарахування коштів на спеціальний рахунок учасник матиме 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу. Якщо гроші не використали, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Ті, хто вже отримав кошти підтримки раніше, зможуть використати їх до кінця червня цього року.

Нагадуємо, скринінг здоров’я 40+ — це національна програма для українців та українок від 40 років і старше. Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення та вчасне взяття під контроль серцево-судинних хвороб, цукрового діабету і проблем ментального здоров'я.

У МОЗ кажуть, що від початку дії програми вже понад 34 тисячі українців та українок віком 40+ пройшли скринінг, а понад 340 тисяч – подали заявки на участь.