Перші запрошення пройти скринінг українці отримають уже 31 січня

У суботу, 31 січня, українці почнуть отримувати перші запрошення на «Скринінг здоров’я 40+». Їх отримають люди, що народилися 1 січня віком від 40 років. Мета програми, яка стартувала 1 січня 2026 року – раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень ментального здоров’я.

Запрошення на скринінг отримають усі українці віком від 40+ і більше через 30 днів після дня народження. З цього дня вони можуть подати заявку та отримати 2000 гривень на проходження скринінгу. Тобто, ті, хто народився 1 січня і яким виповнилося 40+, уже завтра, 31 січня, отримають запрошення пройти скринінг. Відповідно, тим, хто народився 2 січня, запрошення пройти скриніг надійде 1 лютого.

Нагадаємо, «Скринінг здоров’я 40+» – це національна програма для українців та українок від 40 років. Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення хвороб і щорічну перевірку серця, рівня цукру та ментального здоров’я. Скринінг безоплатний, на реалізацію цієї програми держава виділила 10 млрд грн. Кожна людина, яка подала заявку на проходження скринінгу, отримає на карточку 2000 грн. Використати ці гроші можна буде лише на проходження скринінгу.

Покрокова інструкція для проходження скринінгу

Крок перший. Кожна людина віком від 40 років і старше на 30-й день після свого дня народження отримає запрошення на скринінг у застосунку Дія. Отримавши запрошення, замовте Дія.Карточку в застосунку або ж використайте уже ту, яка у вас є.

Ті, хто не користується Дією, мають через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках (наразі ПриватБанк) та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку.

Крок другий. За 7 днів після подання заявки на карточку надійде 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу здоров'я 40+.

Крок третій. Оберіть медзаклад, де хочете пройти обстеження. Це може бути державний, комунальний чи приватний медзаклад, що бере участь у програмі, незалежно від вашого місця проживання. Іншими словами, де вам зручно. Перелік медзакладів, які беруть участь у програмі, можна знайти за посиланням на сайті МОЗ. Таких медзакладів по Україні вже понад 800 і їх перелік постійно поповнюється.

Крок четвертий. 2000 грн підтримки, які прийшли на карточку, можна використати виключно для оплати послуг скринінгу здоров’я. Оплата здійснюється одразу на всю суму у медзакладі, до якого ви звернулися, у день візиту.

Крок п’ятий. Кошти, які прийшли на картку для проходження скринінгу здоров’я, людям, які народилися з січня по вересень, можна використати до 17 грудня 2026 року. Ті, хто народився з жовтня по грудень – до 31 березня 2027 року.

Якщо ви не скористаєтеся цією послугою у визначені терміни, кошти автоматично повернуться до держбюджету і повторно пройти скринінг можна буде наступного року.