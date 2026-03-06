Продукти для підтрики жовчного міхура доступні цілий рік

Основна функція жовчного міхура – зберігання жовчі, травної рідини, яку виробляє печінка для розщеплення жирів. Коли ми їмо, жовчний міхур скорочується та виділяє жовч у травний тракт для підтримки травлення. Продукти, багаті на клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти, можуть зменшити ризик розвитку жовчних каменів та інших ускладнень жовчного міхура, а дієта з високим вмістом доданого цукру та насичених жирів, навпаки, може збільшити ризики виникнення проблем із жовчним міхуром.

«Продукти з високим вмістом клітковини, такі як фрукти, овочі, цільні зерна та бобові, можуть підтримувати здоров'я жовчного міхура, допомагаючи травленню та запобігаючи утворенню жовчних каменів», – каже дієтологиня, експертка з харчування Карлі Харт. Вона назвала EatingWell п’ять продуктів, які варто включити у раціон для підтримки здоров'я жовчного міхура. Ці продукти доступні українцям впродовж всього року.

Що їсти, аби знизити ризик утворення жовчних каменів?

1. Листова зелень

Листова зелень, така як шпинат, капуста кале та мангольд, багата на магній та клітковину, що може допомогти регулювати вироблення жовчі та зменшити ризик утворення жовчних каменів.

«Клітковина підтримує здоров’я жовчного міхура, допомагаючи травленню та просуванню їжі через товсту кишку. Клітковина також може знизити рівень холестерину ЛПНЩ та виводити надлишок жовчі з організму, що захищає від ризику утворення жовчних каменів», – каже Харт.

2. Авокадо

«Не потрібно дотримуватися безжирової дієти, щоб підтримувати здоров’я жовчного міхура, але зниження споживання насичених жирів може допомогти зменшити симптоми проблем із жовчним міхуром», – пояснює Харт. І радить обирати ненасичені жири замість насичених.

Авокадо багате на корисні мононенасичені жири, які сприяють виробленню жовчі без перевантаження травлення. Окрім корисного вмісту жирів, авокадо також багате на клітковину, калій та антиоксиданти, які зменшують запалення в організмі.

3. Сочевиця

Сочевиця – це рослинний білок з високим вмістом клітковини, який може допомогти підтримувати здорове травлення, відтік жовчі та загальну функцію жовчного міхура. Вона легко засвоюється, що робить її чудовою альтернативою тваринним білкам з високим вмістом жиру, які можуть сприяти утворенню жовчних каменів у деяких людей.

Одна чашка вареної сочевиці містить близько 15 г клітковини. «Вона допомагає регулювати травлення, запобігати закрепам і підтримувати здорове вироблення жовчі — ключовий фактор у зниженні ризику утворення жовчних каменів», – каже Харт .

4. Яблука

Яблука містять пектин, тип розчинної клітковини, яка допомагає зв'язувати надлишок холестерину в травному тракті. Оскільки накопичення холестерину в жовчі може сприяти утворенню жовчних каменів, вживання продуктів, багатих на клітковину, таких як яблука, може допомогти зменшити цей ризик, твердить дієтологиня. Яблука також багаті на поліфеноли та вітамін С, які допомагають зменшити окислювальний стрес та запалення, що можуть впливати на здоров'я жовчного міхура та печінки.

5. Буряк

Буряк – це коренеплід, багатий на поживні речовини, який може підтримувати здоров'я жовчного міхура, печінки та травної системи в цілому. Клітковина, бетаїн та антиоксиданти, що містяться в ньому, роблять його потужним продуктом для підтримки вироблення жовчі, зменшення запалення та сприяння здоровому травленню. .

Як ще підтримати здоров'я жовчного міхура?

Пийте достатньо води. Вживання достатньої кількості води є важливим для загального здоров'я, зокрема для підтримки функції жовчного міхура. Вода становить близько 60% нашої маси тіла та має вирішальне значення для здатності нашого організму функціонувати та процвітати.

Правильно харчуйтеся. Вживання менших порцій їжі протягом дня допоможе запобігти перевантаженню жовчного міхура, дозволяючи жовчі виділятися регулярніше для травлення.

Не переборщіть з кавою і алкоголем. Надмірне споживання кофеїну та алкоголю може подразнювати травну систему та погіршувати функцію жовчного міхура. Помірне вживання кофеїну або алкоголю допоможе підтримувати здоров'я жовчного міхура.

Більше рухайтеся. Фізична активність сприяє здоровій вазі та гарному травленню, що позитивно впливає на здоров'я жовчного міхура. Прагніть рухатися щонайменше 30 хвилин щодня.