Учасники місії оглядають і консультують маленьких пацієнтів

У Центрі дитячої медицини 17 травня розпочалася 12-та Reconstruction Mission – найбільша міжнародна хірургічна місія в Україні за кількістю пацієнтів. У межах цієї місії українські та американські спеціалісти вже провели 65 консультацій та виконають близько 25 складних реконструктивних операцій. П’ятьом дітям зі складними вродженими вадами обличчя безкоштовно встановлять індивідуальні титанові імпланти, надруковані на 3D-принтері. Вартість кожного такого імпланта становить від 7 тис. до 10 тис. доларів. Їх оплачують партнери місії.

Мова йде про дітей із розщілинами губи й піднебіння та іншими складними вродженими вадами обличчя. Такі стани впливають не лише на зовнішність, а й на дихання, харчування, мовлення, слух і загальний розвиток дитини. Лікування зазвичай триває роками і потребує участі цілої команди спеціалістів.

Саме відсутність достатньої кількості таких команд є однією з головних проблем в Україні. Для лікування дітей із подібними патологіями потрібна злагоджена робота щелепно-лицевих хірургів, ЛОР-лікарів, ортодонтів, анестезіологів, логопедів і медсестер. Тому пацієнти на Reconstruction Mission приїжджають до Львова практично з усіх регіонів України.

«Для нас Reconstruction Mission - це важливий крок у розвитку української медицини. Завдяки співпраці з міжнародними експертами наша команда щороку посилює свої компетенції, опановує нові технології та підходи до реконструктивної хірургії. Ми вдячні партнерам місії за довіру, підтримку та спільну роботу заради наших пацієнтів», – каже керівник Центру дитячої медицини Богдан Мальований.

«Унікальність підходу місії полягає в тому, що кожну дитину одночасно консультує вся команда. Під час одного прийому пацієнта можуть оглянути щелепно-лицеві хірурги, ЛОР-спеціалісти та ортодонти, які спільно формують детальний план лікування. Для дітей із синдромальними та рідкісними вадами такий підхід є критично важливим», – додає щелепно-лицева хірургиня, учасниця місії Христина Погранична.

Американські фахівці працюють з українською командою Центру дитячої медицини вже 12-й раз. Ключовою метою місії є міжнародне наставництво, коли експерти світового рівня передають свої знання та практичний досвід безпосередньо в операційній. Завдяки цьому за три роки спроможність центру зросла з 150 до 250 складних операцій на рік. Для пацієнтів це лікування є повністю безкоштовним.

За час проведення Reconstruction Mission у Центрі дитячої медицини вже було здійснено 1 150 консультацій, виконано 264 складні реконструктивні операції та встановлено 27 індивідуальних титанових імплантів.

Reconstruction Mission координує Християнська медична асоціація України у партнерстві з LEAP Global Missions, AROMS, EDS Friends та CPTI. З 2023 року у межах місії було прооперовано близько 1000 пацієнтів (дорослих і дітей).