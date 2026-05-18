Київські кардіохірурги пересадили серце 16-річному мешканцю Рівненщини, який через важке захворювання мав низку проблем зі здоров’ям. Посмертним донором став пацієнт із Вінниці, в якого після інсульту констатували смерть мозку. Щоб вчасно доставити серце до столиці, орган транспортували гелікоптером. Про це у понеділок, 18 травня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За інформацією лікарів, Максим народився зі складною вродженою вадою серця – тетрадою Фалло, за якої поєднуються одразу чотири анатомічні порушення. У віці одного року і двох місяців йому провели першу операцію. Після цього серце хлопця відновило ритм, він пішов до школи і зростав у межах норми.

Однак через кілька років стан підлітка почав погіршуватися. За словами медиків, ймовірно, тригером стало важке інфекційне захворювання. Хлопцю ставало дедалі важче дихати та ходити, у нього з’явилися набряки, а серце значно збільшилося. Лікарі дійшли висновку, що врятувати його може лише трансплантація.

На початку травня родина отримала повідомлення про те, що для Максима знайшли серце. У Вінниці одному з пацієнтів після інсульту діагностували смерть мозку, а його родичі погодилися на посмертне донорство.

Поки хлопець із мамою їхали до Києва, команда Національного наукового центру серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені Амосова вирушила на Вінниччину. Щоб вчасно доставити донорський орган до столиці, медики звернулися по допомогу до Нацполіції, яка надала гелікоптер.

«Це було складно, але ми мали встигнути. Ми об’єднали зусилля кількох структур, багатьох людей – і зробили це», – розповів директор центру Василь Лазоришинець.

Наразі хлопця вже перевели з реанімації до звичайної палати. Його стан стабілізувався, він поступово відновлюється та планує завершити навчання у школі й вступити до вишу на програміста.