Пацієнтка Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка стала посмертною доноркою органів. Її серце, нирки та печінку пересадили чотирьом людям, які потребували трансплантації. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення у важкому стані з внутрішньомозковим крововиливом. Стан пацієнтки погіршувався і попри зусилля медиків їй констатували смерть мозку.

Рідні жінки дали згоду на посмертне донорство. Дані внесли до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, після чого органи розподілили між пацієнтами з листа очікування. До забору органів долучилися спеціалісти з Рівного, Києва та Львова.

«Серце повезли в Інститут серця МОЗ України, печінку та одну нирку – у Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені Шалімова, ще одну нирку – у Перше медоб’єднання Львова», – повідомили в лікарні.

Нагадаємо, на початку лютого у Рівненській обласній лікарні імені Юрія Семенюка провели посмертне вилучення органів у чоловіка, який помер від аневризми головного мозку. Його нирки та печінку пересадили трьом пацієнтам, які потребували термінової трансплантації.