Посмертна донорка з Рівного врятувала життя чотирьох людей
Сімʼя жінки дала згоду на забір серця, печінки та двох нирок
Пацієнтка Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка стала посмертною доноркою органів. Її серце, нирки та печінку пересадили чотирьом людям, які потребували трансплантації. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.
За інформацією лікарів, жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення у важкому стані з внутрішньомозковим крововиливом. Стан пацієнтки погіршувався і попри зусилля медиків їй констатували смерть мозку.
Рідні жінки дали згоду на посмертне донорство. Дані внесли до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, після чого органи розподілили між пацієнтами з листа очікування. До забору органів долучилися спеціалісти з Рівного, Києва та Львова.
«Серце повезли в Інститут серця МОЗ України, печінку та одну нирку – у Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені Шалімова, ще одну нирку – у Перше медоб’єднання Львова», – повідомили в лікарні.
Нагадаємо, на початку лютого у Рівненській обласній лікарні імені Юрія Семенюка провели посмертне вилучення органів у чоловіка, який помер від аневризми головного мозку. Його нирки та печінку пересадили трьом пацієнтам, які потребували термінової трансплантації.