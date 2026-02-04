Посмертний донор з Рівного врятував життя трьох людей
Сімʼя чоловіка дала згоду на забір печінки та двох нирок
Пацієнт Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка став посмертним донором органів. Його нирки та печінку пересадили трьом людям, які потребували трансплантації. Про це у середу, 4 лютого, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.
За інформацією лікарів, донором став чоловік, якого 1 лютого госпіталізували у важкому стані з розривом аневризми головного мозку. Після операції стан пацієнта погіршувався і попри зусилля медиків йому констатували смерть мозку.
Рідні чоловіка надали згоду на посмертне донорство. Трансплант-координатори внесли дані до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, після чого органи розподілили між пацієнтами, які перебували в листі очікування.
До забору органів долучилися хірурги, анестезіологи та трансплант-координатори Рівненської обласної лікарні спільно з мобільними бригадами центрів трансплантації з Києва. Медики вилучили дві нирки та печінку.
Фото РОКЛ імені Юрія Семенюка
Одразу після цього органи пересадили реципієнтам. У Медичному міському центрі Києва нирку трансплантували пацієнту, який тривалий час перебував на діалізі. За інформацією лікарів, нирка вже функціонує, стан пацієнта стабільний.
Печінку та ще одну нирку пересадили також у столиці – в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова.