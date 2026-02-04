У Рівному провели посмертне вилучення органів

Пацієнт Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка став посмертним донором органів. Його нирки та печінку пересадили трьом людям, які потребували трансплантації. Про це у середу, 4 лютого, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, донором став чоловік, якого 1 лютого госпіталізували у важкому стані з розривом аневризми головного мозку. Після операції стан пацієнта погіршувався і попри зусилля медиків йому констатували смерть мозку.

Рідні чоловіка надали згоду на посмертне донорство. Трансплант-координатори внесли дані до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, після чого органи розподілили між пацієнтами, які перебували в листі очікування.

До забору органів долучилися хірурги, анестезіологи та трансплант-координатори Рівненської обласної лікарні спільно з мобільними бригадами центрів трансплантації з Києва. Медики вилучили дві нирки та печінку.

Фото РОКЛ імені Юрія Семенюка

Одразу після цього органи пересадили реципієнтам. У Медичному міському центрі Києва нирку трансплантували пацієнту, який тривалий час перебував на діалізі. За інформацією лікарів, нирка вже функціонує, стан пацієнта стабільний.

Печінку та ще одну нирку пересадили також у столиці – в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова.