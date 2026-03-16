Львів'янин Михайло Ковч уже вдома і обіцяє більше уваги приділяти здоров'ю

Судинні хірурги львівської лікарні св. Луки врятували життя 56-річному львів’янину, у якого надірвалася аневризма аорти. Він вчасно потрапив на операційний стіл. Якби аневризма розірвалася повністю, чоловік міг би померти на місці.

Львів’янин Михайло Ковч багато років страждає від гіпертонії. Через підвищений тиск у нього і виникла аневризма низхідного відділу аорти. Тобто судина патологічно розширилася, а її стінки стали більш тонкими і слабкими. Чоловік знав про аневризму і з цим небезпечним для життя діагнозом жив з 2012 року, сподіваючись, що воно якось саме пройде. Кожного разу, коли у нього підвищувався тиск, аневризма могла розірватися і чоловік міг би померти, кажуть у лікарні.

У січні у чоловіка підвищився тиск, невдовзі виник різкий біль в грудній клітці, і він знепритомнів. «Швидка» привезла його до лікарні у критичному стані. КТ показало, що у пацієнта розшаровуюча аневризма низхідного відділу аорти. Одна зі стоншених стінок артерії надірвалася, і кров почала просочуватись між її шарами, створюючи хибний канал. Це вкрай небезпечний стан, який блискавично призводить до розриву аорти й смерті.

Чоловіка терміново взяли в операційну. Судинні хірурги виконали ендоваскулярне протезування аорти. Через мінідоступ в ділянці стегна вони завели стент-графт – імплант, який складається з металевого каркаса та тканинної оболонки, і встановили його всередину артерії. Тож тепер кров циркулює через стент-графт, оминаючи слабку ділянку, що зменшує навантаження на аорту і таким чином знижує ризик її розриву.

«Хворі від цього помирають частіше, ніж від інфаркту. Аневризма не така поширена, але смертність вища. Пацієнту пощастило, що аневризма лише надірвалась, бо якби вона повністю розірвалася на фоні високого тиску, він міг загинути на місці», – каже анестезіологиня Роксолана Лучків.

Львів’янин Михайло вже вдома й обіцяє більше не нехтувати своїм здоровʼям.