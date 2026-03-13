Хірурги провели пацієнту операцію зі зменшення шлунка

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова успішно провели лапароскопічну баріатричну операцію 36-річному пацієнту з важкою формою ожиріння. Він важив 200 кг і вага постійно зростала.

Індекс маси тіла пацієнта становив 58. Це третій і найважчий ступінь ожиріння. Чоловік важив 200 кг, повідомили у лікарні.

Вага пацієнта, як повідомив хірург, професор Андрій Стасишин, постійно зростала. Надмірна вага вже спричинила серйозні проблеми зі здоров’ям: підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет, а також порушення роботи серцево-судинної і дихальної систем.

Хірурги лікарні виконали малоінвазивне втручання – операцію зі зменшення шлунка. Вона пройшла успішно. Таке втручання допомагає пацієнтам значно знизити вагу, покращити стан здоров’я та повернути легкість рухів.

Зараз пацієнт знаходиться у післяопераційній палаті і вже з завтрашнього дня отримуватиме відповідне лікування.