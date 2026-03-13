Львівські хірурги успішно провели баріатричну операцію 36-річному пацієнту з вагою 200 кг
Надмірна вага спричинила серйозні проблеми зі здоров'ям
Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова успішно провели лапароскопічну баріатричну операцію 36-річному пацієнту з важкою формою ожиріння. Він важив 200 кг і вага постійно зростала.
Індекс маси тіла пацієнта становив 58. Це третій і найважчий ступінь ожиріння. Чоловік важив 200 кг, повідомили у лікарні.
Вага пацієнта, як повідомив хірург, професор Андрій Стасишин, постійно зростала. Надмірна вага вже спричинила серйозні проблеми зі здоров’ям: підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет, а також порушення роботи серцево-судинної і дихальної систем.
Хірурги лікарні виконали малоінвазивне втручання – операцію зі зменшення шлунка. Вона пройшла успішно. Таке втручання допомагає пацієнтам значно знизити вагу, покращити стан здоров’я та повернути легкість рухів.
Зараз пацієнт знаходиться у післяопераційній палаті і вже з завтрашнього дня отримуватиме відповідне лікування.