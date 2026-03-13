Команда урологів Центру дитячої медицини, як апровела це надскладне втручання

Команда урологів Центру дитячої медицини провела складну реконструктивно-пластичну операцію 12-річному хлопчику, у якого через вроджену ваду та невдалі попередні операції у інших клініках сформувалася глибока прихованість статевого члена. Сечовипускання він міг здійснювати лише сидячи, а з початком статевого дозрівання у нього виникали сильні болі в ділянці геніталій.

До Центру дитячої медицини родина хлопчика приїхала з однієї із західних областей. У хлопця була важка вроджена вада сечостатевої системи: гіпоспадія III–IV ступеня, важке порушення статевого розвитку, при якому через недорозвинений сечовипускний канал сечовипускання відбувалося із середини розщепленої калитки, іншими словами, хлопець міг ходити у туалет, як дівчинка, повідомили у лікарні.

Хлопець переніс три операції: дві – за кордоном і одну - в Україні. Та вони не вирішили проблему дитини, вона лише ускладнилася. Після попередніх пластик у хлопчика сформувалася глибока прихованість статевого члена, статевий член повністю зник з поверхні тіла дитини. Зовні залишався лише невеликий отвір, а сам орган був втягнутий у глибокі тканини.

«Ми побачили ситуацію, коли одна проблема перетворилася в іншу, ще важчу. Виникла маса запитань, як допомогти хлопчику, як пояснити йому необхідність повторних важких реконструкцій, як вибрати правильну методику, де взяти новий пластичний матеріал для пластики і ряд інших», – каже уролог Андрій Поцюрко.

З початком статевого дозрівання в дитини виникали надзвичайно болючі та патологічні ерекції, які супроводжувалися грубим порушенням сечовипускання. Фізичний і психологічний стан хлопчика був дуже важкий.

Команда урологів ухвалила рішення про поетапну складну реконструкцію. Під час першої операції лікарі виділили дуже коротку штучно сформовану уретру, яка втягувала статевий член усередину тканин і перерізали її, вивели назовні та повністю мобілізували статевий орган. Після цього виник значний дефіцит сечівника - близько 8 см.

Місцеві тканини хлопця були використані під час попередніх операцій, тож урологи спільно з щелепно-лицевою хірургинею Христиною Пограничною застосували нестандартне для дитячої урології рішення: аутотрансплантацію слизової оболонки внутрішньої поверхні щік дитини. Через великий дефект слизової однієї щоки не вистачило, тож клаптики були взяті з обох щік, зшиті в єдину трубку та використані для створення нової уретри.

«Слизова щоки найбільш подібна за структурою до слизової уретри і має високу здатність до регенерації. Це була складна і нетипова для дитячої практики операція, але іншого виходу в цій ситуації не було», – каже Андрій Поцюрко.

Операція тривала майже шість годин. Попри високі ризики інфекційних ускладнень післяопераційний період пройшов успішно: рани загоїлися первинним натягом, прохідність новоствореної уретри підтверджена ендоскопічно. Аби створити сприятливі умови для приживлення, на калитці знову було відкрито отвір сечівника, як і при народженні.

Попереду – завершальний етап. Наразі хлопчик проходить етап відновлення. Через 6–8 місяців запланований другий етап – з’єднання новоствореної уретри з материнською, що дозволить повністю відновити нормальне сечовипускання. Лікарі кажуть, що після завершення корекції хлопець зможе жити повноцінним життям: і фізіологічно, і з перспективою на створення сімʼї.