84-річна пацієнтка з хірургами, які її оперували (зліва направо) Володимир Білик і лікар-інтерн Руслан Кунанець

Хірурги Університетської лікарні ЛНМУ успішно провели дві операції 84-річна мешканці Перемишлян, у якої дзеркально розташовані внутрішні органи. 20-років тому жінка дізналася, що у неї серце справа, а що інші органи також дзеркально розташовані їй повідомили лише у 84 роки, коли готували до операції.

Жінка скаржилася на біль у животі, втрату апетиту, змінився і колір обличчя. Її госпіталізували до місцевої лікарні та після обстежень стало зрозуміло, що через дзеркально розташовані внутрішні органи їй зможуть допомогти в лікарні вищого рівня і скерували до Львова, повідомили у медзакладі.

Про те, що серце у пацієнтки справа, а не зліва, жінка дізналася 20 років тому. Вона мала відмінне здоров’я, по лікарях не ходила і про те, що внутрішні органи також розташовані дзеркально, не знала, їй повідомили про це лише в Університетській лікарні.

Таке розташування органів вимагає особливих навичок хірургів при виконанні хірургічного втручання. А на жінку чекало аж аж дві операції. У неї діагностували жовчекам’яну хворобу та гострий калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом , тобто у жовчевих протоках були камінці.

Аби допомогти пацієнтці хірурги провели ЕРХПГ+ЛЕ, тобто видалили камінь з протоки та налагодили відтік жовчі за допомогою ендоскопічного втручання, і холецистектомію — видалили жовчевий міхур з камінцями лапароскопічним методом.

До обох операцій хірурги ретельно готувалися, адже потрібно було використати специфічні інструменти, підібрати положення пацієнта під час операції, анестезію та вибрати точки хірургічного доступу під нетипове розміщення органів.

«У моїй практиці пацієнт із холециститом та дзеркальними органами – вперше. Ми готувалися до того, що у нас дві операції будуть з певними технічними особливостями: розставляли по-іншому інструменти, стійки, пробували, готували усе, тому що знали, що у нас будуть певні технічні нюанси», – каже хірург Володимир Білик.

Пацієнти з нетиповим (дзеркальним) розміщенням органів трапляються доволі нечасто – одна людина на 10 тисяч. Більшість з них дізнаються про свою унікальність ще у дитинстві та отримують належний огляд і лікування за потреби. А мешканка Перемишлян дізналася про свою особливість лише у 84 роки.