Пацієнтка з хірургами, які врятували їй життя

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона повністю видалили 60-річній мешканці Львівщини підшлункову залозу, яку вразила злоякісна пухлина, і врятували їй життя.

Пацієнтка вже вдруге бореться з раком. Вперше звернулася до медиків у 2023 році. Тоді лікарі діагностували їй злоякісне новоутворення дистального відділу холедоха, тобто нижньої частини жовчної протоки. Це був рак 2 стадії. Недуга порушувала роботу травної системи та потребувала складного лікування. Відтак хірурги видалили жінці жовчний міхур, частину дванадцятипалої кишки та голівку підшлункової залози, і рак вдалося перемогти, повідомили у лікарні.

Та торік самопочуття знову погіршилося, паморочилася голова, піднявся рівень цукру. Жінка звернулася по допомогу до лікарів. Під час КТ вони виявили нову злоякісну пухлину – вже на підшлунковій залозі пацієнтки, і повторно діагностували рак 2 стадії.

Порятунок пацієнтки розпочався з хіміотерапії, яку вона проходила три місяці. А вже у лютому цього року лікарі ухвалили рішення провести складну операцію ‒ тотальну панкреатектомію зі спленектомією. Іншими словами, пацієнтці повністю видалили підшлункову залозу разом із селезінкою. Операція тривала 6 годин і минула успішно.

«Ми свідомо видалили підшлункову залозу для того, аби зберегти їй життя і щоби ми мали шанс побороти злоякісну пухлину. Ускладнювало операцію те, що раніше пацієнтка вже перенесла хірургічне втручання. Після операції пацієнтка добу перебувала в реанімації, а тоді її перевели у палату з хорошими показниками», – каже хірург-онколог Володимир Дорожинський.

Після операції у жінки очікувано розвинувся діабет 3-го типу, який виникає після видалення підшлункової залози.

«Функції, які виконував цей орган, довелося повністю замістити. Тож ми призначили пацієнтці ферментні препарати для підтримки травлення, що дало хороші результати. Також разом з ендокринологами підібрали інсулінотерапію, оскільки організм більше не виробляє інсулін самостійно», — каже хірург Андрій Вербовецький.

Пацієнтка має ще пройти курс хіміотерапії. Каже, що почувається добре і вже повернулася додому. У неї є хороший стимул жити далі – діти та онуки, тож хоче ще подивитися, як вони ростуть.