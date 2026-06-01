Для нарощування міцних м'язів, крім тренувань, потрібне й відповідне харчування

Для тих, хто хоче підтримувати або нарощувати м’язову масу, одних лише силових тренувань може бути недостатньо. Щоб досягти бажаного результату, потрібно відповідно харчуватися до і після тренувань. Експерти радять, що робити і що їсти, аби досягти поставленої мети, і назвали Prevention 8 продуктів, які повинні частіше їсти ті, для кого м’язова маса є в пріоритеті.

«Ефективний розвиток м’язів залежить від балансу між регулярними фізичними вправами, здоровою їжею та достатнім відпочинком», – каже спеціаліст з внутрішньої медицини, медицини способу життя Олуватосін Аджао.

При виборі здорової їжі найважливішою поживною речовиною, на яку слід звернути увагу, є білок. Він допомагає відновлювати та нарощувати м’язи після тренування, каже доктор Аджао. І додає, що амінокислота лейцин особливо корисна для стимулювання росту м’язів.

Також є вуглеводи, які дають організму енергію для тренувань.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Вуглеводи підживлюють тренування та поповнюють те, що виснажують тренування», – каже дієтологиня, сертифікована тренерка Джордан Лангхоу.

Важливими є і мікроелементи, такі як креатин, вітамін D, магній та омега-3 жирні кислоти.

«Креатин підвищує силу та покращує фізичну працездатність. Вітамін D підтримує м’язи сильними. Магній допомагає м’язам скорочуватися та добре функціонувати, а омега-3 сприяють відновленню м’язів та зменшують запалення», – каже доктор Аджао.

Найкращі продукти для нарощування міцних м’язів

1. Яйця.

«Яйця – це повноцінний білок, який містить усі незамінні амінокислоти, з однією з найвищих концентрацій лейцину серед усіх цільних продуктів», – каже Лангхоу.

І радить їсти ціле яйце, оскільки жовток містить корисні жири, вітамін D та холін – поживну речовину, яка сприяє здоровим скороченням м’язів і може сприяти збільшенню сили, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients.

2. Лосось.

«Лосось – це дивовижне джерело білка та омега-3 жирних кислот, які зменшують запалення, спричинене фізичними вправами, та допомагають організму відновлюватися між тренуваннями», – пояснює Ленгхоу.

Ріст м’язів, за її словами, відбувається під час відновлення, що робить лосось чудовою ідеєю для вечері в день відновлення або в будь-який інший день. Окрім лосося, чудовим вибором також є інша жирна риба, така як тунець і скумбрія.

3. Грецький йогурт.

Доктор Аджао зазначає, що молочні продукти, такі як грецький йогурт, містять білок і кальцій, які чудово підходять після тренувань, щоб допомогти м’язам відновитися та зміцнитися. Тим, хто планує їсти йогурт щодня, експерт радить обирати звичайний грецький йогурт з цільного молока, який містить найбільшу кількість білка та найменшу кількість цукру.

4. Курячі грудки.

Куряча грудка – нежирна, з високим вмістом білка та універсальна, що робить її найкращим вибором для нарощування м’язів. Її можна додавати майже до будь-якої страви або вживати окремо. Вона також містить трохи цинку, який, за словами Ленгхоу, використовується в синтезі білка, щоб допомогти живити м’язи.

5. Сочевиця.

Для тих, хто дотримується переважно рослинної дієти, сочевиця – чудовий вибір.

«Вона забезпечує білок, складні вуглеводи та залізо в одній невеликій упаковці. Залізо підтримує доставку кисню до м’язової тканини, що важливіше, ніж більшість людей усвідомлює, коли йдеться про ріст м’язів. І, як і курка, сочевиця дуже універсальна і її можна додавати до чого завгодно», – каже Лангхоу.

6. Нежирна яловичина.

Нежирне червоне м’ясо забезпечує організм білком, а також залізом, цинком та вітамінами групи В, каже доктор Аджао. Ці поживні речовини допомагають м’язам отримувати кисень та енергію для фізичних вправ та нарощування сили.

7. Ягоди.

Для забезпечення енергії під час силових тренувань найкраще підходять ягоди, кажуть експерти. В огляді, опублікованому в журналі Foods, зазначено, що багата на ягоди дієта підтримує здоровʼя мʼязів і покращує спортивні результати.

8. Цільнозернові продукти.

Коричневий рис, овес і кіноа підживлюють організм під час тренувань і підтримують ріст м’язів, каже доктор Аджао. Ці вуглеводи засвоюються повільно, тому краще робити перерву між їх вживанням і тренуванням.