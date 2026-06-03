Смакуйте, поки триває сезон спаржі

Якщо ви ще не включили спаржу (також відому як аспарагус) у свій раціон, то не відкладайте, бо її сезон триває недовго, а вона не лише смачна, а й корисна, багата на вітаміни, антиоксиданти, мінерали, інші поживні речовини. Спаржа добре підтримує здоровʼя кишківника, нормалізує тиск, виводить зайву рідину, сприяє схудненню тощо.

«Спаржа – низькокалорійний овоч з високим містом білка. У 100 г свіжої спаржі міститься тільки 20 ккал, тому вона є ідеальним продуктом для тих, хто хоче схуднути. Більше калорій буде спалено для її перетравлення, ніж отримано», – каже лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк.

Чим багата і корисна спаржа?

Скриня вітамінів.

Спаржа багата на вітаміни В-комплексу: В1, В2, В6, нікотинову, пантотенову кислоти. Є також багатим джерелом рутину, який має протизапальні властивості, підвищує проникність капілярів, зміцнює кровоносні судини, захищає їх від ламкості. У свіжій спаржі є достатня кількість і вітамінів-антиоксидантів: С, А, Е, а також вітаміну К, який сприяє здоров’ю серця та кісток. Достатній рівень цього вітаміну у раціоні допомагає обмежити пошкодження нейронів у мозку.

Джерело антиоксидантів.

Спаржа багата на лютеїн, зеаксантин, каротини. Ці флавоноїдні сполуки допомагають видаляти з організму шкідливі вільні радикали, захищаючи його від можливого раку, нейродегенеративних захворювань і вірусних інфекцій.

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Багата мінералами.

Особливо міддю та залізом. Вона також містить невелику кількість кальцію, калію, марганцю, фосфору, цинку та селену.

Багата білком і клітковиною.

У 100 г спаржі є 2,2 г білка, 1,4 г клітковини. Клітковина дає відчуття ситості. Харчові волокна запобігають закрепам, знижують рівень поганого холестерину (ЛПНЩ), зв’язуючись з ним у кишківнику і регулюють рівень цукру в крові. Цей овоч має низький вміст вуглеводів, тож її корисно вживати для зниження ризику хронічних захворювань, таких як діабет 2 типу.

Збагачує організм фолатами.

100 г свіжої спаржі забезпечує 54 мкг або 14% потреб фолієвої кислоти. Фолати є одним із важливих кофакторів для синтезу ДНК всередині клітини, допомагають здоровій вагітності. Багаті на фолієву кислоту продукти, таких як спаржа, як показали дослідження, мають і протизапальні властивості, допомагають зменшити біль і полегшити загальне погане функціонування організму, пов’язана з артритом.

Природний афродизіак.

Спаржу варто включати у раціон чоловіків. Вона є природним афродизіаком завдяки високому вмісту вітаміну E, який стимулює вироблення статевих гормонів, вітамінів групи B та фолієвої кислоти.

Як правильно готувати спаржу

Її можна готувати на пару, смажити, варити, запікати. Дієтологиня Ванда Леванюк каже, що на пару вона буде готовою за 8-12 хвилин, при смаженні – за 5-8 хвилин, варінні – 7-10 хвилин, запіканні –15-20 хв при температурі 200 градусів. При готуванні спаржі треба обрізати або обламати тверді кінчики та почистити тверду плівку овочерізкою. Спаржа добре поєднується з сиром, рибою, морепродуктами, рисом, бобовими, овочами, беконом, яйцями, кроликом, куркою, яловичиною.

Більше інформації про спаржу а також рецепти з цієї смачної рослини читайте за посиланням.