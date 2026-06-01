Молоді кабачки смачні, соковиті і їх можна їсти зі шкіркою

У супермаркетах, магазинах, на ринках вже повним ходом продають кабачки: молоді, ніжні, соковиті. Наразі парникові, городні через холодну весну будуть трохи пізніше. Дехто сприймає їх як дуже простий овоч: доступний, недорогий, легкий, без яскравого смаку. Але саме в цьому його велика перевага, каже дієтолог Андрій Маковецький. Кабачки добре поєднуються з м’ясом, рибою, яйцями, грибами, крупами, зеленню, сиром, томатами, часником і спеціями. І вони є одними із найзручніших літніх продуктів для тих, хто хоче харчуватися легко, підтримувати травлення, не переїдати. Дієтолог розповів, які корисні речовини містить цей овоч, і поділився рецептами смачних страв, які можна з нього приготувати.

Чим корисний кабачок

«Кабачок містить багато води, тому добре підходить для літнього раціону. Він допомагає зробити тарілку об’ємнішою, але не надто калорійною. Це важливо для людей, які хочуть почуватися ситими, але не перевантажувати організм важкою їжею», – каже Андрій Маковецький.

За словами дієтолога, у кабачку є клітковина, яка підтримує нормальну роботу кишківника, допомагає м’якше проходити процесу травлення, сприяє відчуттю ситості та є корисною для мікрофлори. Особливо добре кабачок підходить людям, яким важко їсти багато грубих овочів: у приготованому вигляді він зазвичай сприймається м’якше, ніж капуста, редис чи велика кількість сирої зелені.

Ще один важливий елемент – вітамін C. Він потрібен для нормальної роботи імунної системи, синтезу колагену, здоров’я шкіри, судин і ясен. Звісно, кабачок не замінить ягоди, цитрусові чи зелень, але в сезон він може бути хорошим щоденним додатком до раціону.

У кабачках є і калій, який важливий для водно-сольового балансу, роботи м’язів, серця та нервової системи. Саме тому кабачок добре вписується в літнє харчування, коли організм активніше втрачає рідину, а люди частіше стикаються з відчуттям набряклості або важкості.

Фолат, вітамін B6, невелика кількість магнію, марганцю та антиоксидантів. Вони також є у кабачках. Особливо цінною є шкірка: саме в ній більше рослинних захисних речовин. Тому молоді кабачки краще не очищати, а просто добре мити.

Який ефект дає споживання кабачків

Допомагає зробити харчування легшим. Якщо додати кабачок до омлету, пасти, гречки, рису, м’яса або риби, страва стає більшою за об’ємом, соковитішою і менш важкою.

Підтримує травлення. Особливо якщо готувати його тушкованим, запеченим або у вигляді крем-супу.

Допомагає краще контролювати калорійність. Кабачок можна додавати в оладки, запіканки, рагу, супи, салати, соуси, фаршировані страви. Завдяки цьому страва стає ситнішою, але не обов’язково дуже калорійною.

Не перевантажує шлунок. Саме тому він добре підходить для вечер, швидко готується і чудово поєднується з білком: яйцями, куркою, індичкою, рибою, морепродуктами, грибами, бобовими або сиром.

З чим найкраще поєднувати кабачки

Найкраща комбінація – кабачок + білок + зелень + трохи корисного жиру.

З білкових продуктів добре підходять яйця, курка, індичка, риба, креветки, тунець, кисломолочний сир, фета, моцарела, грецький йогурт, нут, сочевиця, квасоля.

З овочів – томати, солодкий перець, баклажан, гриби, цибуля, морква, шпина, рукола, броколі.

Із зелені – кріп, петрушка, базилік, кінза, м’ята, зелена цибуля.

Зі спецій – часник, чорний перець, паприка, орегано, чебрець, куркума, мускатний горіх.

З жирів – оливкова олія, авокадо, горіхи, насіння, трохи вершків або сиру. Невелика кількість жиру, каже дієтолог, допомагає краще розкрити смак страви і засвоювати деякі жиророзчинні корисні речовини з овочів.

Скільки кабачків можна їсти

У сезон кабачки можна їсти 3–5 разів на тиждень, каже дієтолог. Хороша порція для дорослої людини – приблизно 150–250 г готового кабачка за один прийом їжі.

«Якщо людина добре переносить овочі, можна інколи їсти і 300–400 г на день, особливо у складі рагу, супу, запіканки або овочевого гарніру. Але важливо не будувати весь раціон лише на кабачках. Чим різноманітніші овочі, тим більше різних вітамінів, мінералів і рослинних речовин отримує організм», – каже Андрій Маковецький.

Коли у людей є здуття або чутливе травлення, краще починати з менших порцій – 100–150 г, і обирати не сирий, а тушкований, запечений або припущений кабачок.

Важливий момент: якщо кабачок має різко гіркий смак, його краще не їсти. Нормальний молодий кабачок має бути ніжним, свіжим, без неприємної гіркоти.

Що корисного і смачного можна приготувати з кабачків

Найкращі способи – запікання, тушкування, гриль, швидке обсмаження на невеликій кількості олії, приготування у супах або рагу, каже дієтолог.

Менш вдалий варіант – смажити кабачки у великій кількості олії та подавати з майонезними соусами. Сам кабачок легкий, але через надлишок олії страва може швидко стати дуже калорійною.

Якщо натираєте кабачок для оладок або запіканки, його краще трохи посолити, залишити на 10 хвилин і відтиснути зайву рідину. Так страва буде краще тримати форму і не стане водянистою.

Смачні страви із кабачків

Кабачки з грибами у вершковому соусі з часником

Це ніжна, ароматна і дуже домашня страва. Вона добре підходить як легка вечеря або як гарнір до курки, риби, індички чи гречки.

Інгредієнти (дві порції):

кабачки – 500 г;

печериці або інші гриби – 250 г;

цибуля – 80 г;

часник – 2–3 зубчики;

вершки 10–15% – 120 мл;

оливкова олія – 15 мл;

пармезан або твердий сир – 20 г за бажанням;

петрушка або кріп – 10–15 г;

сіль, чорний перець, мускатний горіх – за смаком.

Спосіб приготування:

Кабачки наріжте півкільцями або великими кубиками. Якщо кабачки молоді, шкірку можна залишити. Гриби наріжте пластинками, цибулю – дрібним кубиком, часник подрібніть.

На сковороді розігрійте оливкову олію, додайте цибулю і готуйте 2–3 хвилини до м’якості. Тоді додайте гриби й обсмажуйте, поки вони віддадуть зайву вологу і трохи підрум’яняться. Додайте кабачки, перемішайте і готуйте ще 5–7 хвилин. Важливо не перетримати: кабачок має залишитися ніжним, але не розвалитися. Наприкінці додайте часник, вершки, сіль, перець і дрібку мускатного горіха. Протушкуйте 2–3 хвилини до легкого загущення соусу. За бажанням додайте трохи сиру і зелень. Подавайте теплим.

Корисна порада: щоб страва була більш збалансованою, подавайте її з білком: курячим філе, яйцем, рибою або бобовими.

***

Кабачкові оладки з зеленню та йогуртовим соусом

Це корисніша альтернатива класичним смаженим оладкам, якщо не заливати їх великою кількістю олії. Вони виходять ніжними, ароматними і добре підходять для сніданку або обіду.

Інгредієнти (дві порції):

кабачок – 450 г;

яйця – 2 шт.;

вівсяне або рисове борошно – 50 г;

часник – 1 зубчик;

кріп або петрушка – 15 г;

оливкова олія для смаження – 10–15 мл;

сіль, перець – на смак.

Для соусу:

грецький йогурт – 120 г;

лимонний сік – 10 мл;

кріп – 5 г;

часник – ½ зубчика за бажанням;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Кабачок натріть на крупній тертці, злегка посоліть і залиште на 10 хвилин.Тоді добре відтисніть зайву рідину і додайте яйця, борошно, подрібнений часник, зелень, перець і перемішайте.Сковороду злегка змастіть олією. Викладайте тісто ложкою і формуйте невеликі оладки. Готуйте на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Для соусу змішайте йогурт, лимонний сік, зелень, часник і сіль. Подавайте оладки теплими з йогуртовим соусом.

Корисна порада: якщо хочете зробити страву ще легшою, оладки можна запекти в духовці на пергаменті при 190°C приблизно 18–22 хвилини.

***

Фаршировані кабачки з індичкою, томатами та сиром

Це повноцінна страва, де кабачок стає основою, а начинка додає білок і ситність. Такий варіант добре підходить для сімейної вечері.

Інгредієнти ( 2–3 порції):

кабачки середні – 2 шт.;

фарш з індички або курки – 300 г;

томати – 200 г;

цибуля – 70 г;

часник – 2 зубчики;

моцарела або твердий сир – 60 г;

оливкова олія – 15 мл;

петрушка або базилік – 10 г;

сіль, перець, орегано, паприка – за смаком.

Спосіб приготування:

Кабачки розріжте вздовж навпіл і ложкою обережно вийміть частину м’якоті, щоб утворилися «човники». М'якуш не викидайте, а дрібно наріжте її для начинки. На сковороді розігрійте олію, додайте цибулю і готуйте до м’якості.Додайте фарш, часник, спеції та готуйте, поки м’ясо змінить колір. Додайте нарізані томати та м’якоть кабачка. Протушкуйте 5–7 хвилин, щоб зайва рідина трохи випарувалась. Наповніть кабачкові човники начинкою, посипте сиром і запікайте при 190°C приблизно 25–30 хвилин. Перед подачею додайте зелень.

Корисна порада: якщо хочете зробити страву більш вуглеводною і ситною, до начинки можна додати трохи готової гречки, рису або булгуру.