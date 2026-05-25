Різноманітну зелень варто додавати у раціон щодня

Ось і дочекалися періоду, коли кріп, петрушка, рукола, шпинат, м’ята та інша весняна зелень є не лише парникова, а й городна. Зараз вона молода, соковита, смачна і неабияк корисна, тож дієтолог Андрій Маковецький радить по максимуму включати її у харчування. Зелень, каже дієтолог, – це один із найпростіших способів щодня додавати в раціон вітаміни, мінерали, антиоксиданти, рослинні пігменти та природні речовини, які підтримують судини, травлення, шкіру, зір і загальний тонус організму.

«Важливо розуміти: зелень не працює як чарівна таблетка. Її сила – у регулярності. Коли людина їсть зелень не раз на місяць у ресторані, а 4–6 разів на тиждень у салатах, смузі, гарнірах, соусах і стравах, організм стабільно отримує корисні нутрієнти. Головне правило: не шукати одну найкориснішу зелень, а їсти різну. Саме різноманітність дає найбільшу користь: різні вітаміни, різні мінерали, різні антиоксиданти, різні смаки – і набагато більше шансів, що здорова їжа залишиться в раціоні надовго», – каже Андрій Маковецький.

Темно-зелена зелень часто містить багато вітаміну K, провітаміну A, вітаміну C, фолатів, калію, магнію, кальцію, заліза, лютеїну та зеаксантину. Але є важливий нюанс: цифри на 100 г виглядають потужно, однак реально люди рідко їдять 100 г петрушки чи базиліку за раз. Тому практичний ефект дає не одна велика порція, а постійне додавання різної зелені впродовж тижня.

Чим корисна листова зелень?

1. Підтримує кістки та нормальне згортання крові.

«Багато видів зелені містять вітамін K. Він потрібен організму для нормального згортання крові та підтримки здоров’я кісток. Його особливо багато у петрушці, шпинаті, руколі та базиліку. Людям, які приймають варфарин або подібні препарати, важливо не прибирати зелень повністю, а тримати її кількість стабільною щодня», – радить Андрій Маковецький.

2. Підтримує зір, шкіру та імунну систему.

Темно-зелена зелень містить каротиноїди – рослинні пігменти, з яких організм може утворювати вітамін A. Також у зелені є лютеїн і зеаксантин – речовини, які накопичуються в сітківці ока та пов’язані з підтримкою здоров’я зору.

3. Допомагає краще засвоювати залізо з рослинної їжі.

У петрушці, кропі, м’яті, шпинаті та кульбабі є рослинне залізо. Воно засвоюється гірше, ніж залізо з м’яса чи риби, але його засвоєння покращується, якщо додати джерело вітаміну C: лимон, апельсин, грейпфрут, ківі, полуницю, малину або болгарський перець.

4. Підтримує судини.

Шпинат, рукола, буряк, селера та частина іншої зелені містять природні нітрати. В організмі вони можуть перетворюватися на оксид азоту – речовину, яка допомагає судинам розслаблятися. Ефект залежить від регулярності, кількості та загального раціону.

5. Додає антиоксиданти та поліфеноли.

Ароматні трави – петрушка, базилік, кінза, м’ята, кріп – містять рослинні біоактивні речовини. Саме вони дають зелений колір, аромат, гірчинку, пряність і частково мають антиоксидантну дію.

Що найціннішого є у різних видах зелені?

Кріп

Містить вітамін C, фолати, калій, кальцій, залізо, провітамін A. Добре підходить до овочів, риби, яєць, картоплі, огірків, йогуртових соусів. Робить їжу ароматнішою і може допомагати зменшувати потребу в надлишку солі чи важких соусів. Практична норма: 30–70 г на тиждень.

Кріп найкраще розкривається у таких комбінаціях:

кріп + огірок + редис + яйце;

кріп + риба + лимон;

кріп + грецький йогурт + часник;

кріп + молода картопля + оливкова олія.

Петрушка

Багата на вітамін K, вітамін C, провітамін A, фолати, калій, кальцій, залізо. Корисна для підтримки імунної системи, судин, шкіри, кровотворення та кісток. Навіть 10–15 г у страві вже мають сенс. Практична норма: 30–60 г на тиждень.

Найкращі комбінації:

петрушка + лимон + оливкова олія;

петрушка + ківі + огірок;

петрушка + буряк + волоський горіх;

петрушка + апельсин + рукола.

Кінза

Містить вітамін K, провітамін A, вітамін C, калій, фолати, невелика кількість заліза. Добре освіжає їжу, підходить до бобових, риби, морепродуктів, овочів, мексиканських, грузинських, тайських і в’єтнамських страв. Практична норма: 20–50 г на тиждень.

Найкращі комбінації:

кінза + лайм + авокадо;

кінза + томати + цибуля;

кінза + квасоля або нут;

кінза + манго + огірок.

Шпинат

Багатий на вітамін K, фолати, вітамін C, бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, магній, калій, залізо.Корисний листовий овоч для очей, судин, кісток, нервової системи та здорової крові. Його краще чергувати з іншою зеленню, а не їсти величезними порціями щодня. Практична норма: 100–200 г на тиждень.

Найкращі комбінації:

шпинат + ківі + яблуко;

шпинат + полуниця + горіхи;

шпинат + яйце + авокадо;

шпинат + буряк + апельсин.

Рукола

Вітамін K, фолати, кальцій, магній, калій, лютеїн і зеаксантин. Має легку гірчинку й перцевий смак. Добре підходить для підтримки судин, травлення і різноманітності раціону. Практична норма: 80–150 г на тиждень.

Найкращі комбінації:

рукола + апельсин + оливкова олія;

рукола + буряк + козячий сир;

рукола + полуниця + бальзамік;

рукола + помідори + базилік.

Базилік

Містить вітамін K, провітамін A, лютеїн, кальцій, магній, залізо, калій, марганець. Працює як ароматний функціональний інгредієнт. Робить просту їжу ресторанною без важких соусів. Практична норма: 20–50 г на тиждень.

Найкращі комбінації:

базилік + томат + оливкова олія;

базилік + полуниця + рукола;

базилік + авокадо + лимон;

базилік + буряк + горіхи.

М’ята

У ній є залізо, кальцій, калій, магній, фолати, провітамін A, ароматичні сполуки. Освіжає смак, допомагає зробити солодкі страви й напої цікавішими без надлишку цукру, добре поєднується з ягодами та цитрусами. Практична норма: 10–30 г на тиждень.

Найкращі комбінації:

м’ята + полуниця + лайм;

м’ята + огірок + йогурт;

м’ята + кавун + фета;

м’ята + малина + ківі.

Які овочі і фрукти підсилюють користь зелені

Зелень + цитрусові

Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон і лайм допомагають зробити смак яскравішим і додають вітамін C. Це особливо добре для петрушки, шпинату, кульбаби, руколи та кропу.

Зелень + ківі або ягоди

Ківі, полуниця, малина, лохина додають вітамін C, поліфеноли й кислотність. Це хороша пара до шпинату, м’яти, базиліку, петрушки.

Зелень + оливкова олія, авокадо або горіхи

Каротиноїди та частина жиророзчинних вітамінів краще засвоюються, коли в салаті є трохи жиру.

Зелень + буряк

Буряк добре поєднується з руколою, кульбабою, петрушкою, базиліком. Це комбінація для судин, кольору, смаку, клітковини й мінералів.

Зелень + редис

Редис додає хрумкість, легку гостроту й добре працює з кропом, петрушкою, руколою, кінзою.

Скільки зелені їсти на тиждень

За словами дієтолога, нема точної доказової норми типу «37 г петрушки на тиждень дає гарантований ефект». У дослідженнях частіше оцінюють загальне споживання овочів, листової зелені або конкретних нутрієнтів. Практично для звичайної людини хороша ціль – 300–450 г різної зелені на тиждень. Це приблизно 50–70 г зелені 5–6 разів на тиждень.

Орієнтир по видах зелені:

Зелень Кількість на тиждень Як краще їсти Шпинат 100–200 г салати, омлет, смузі, боули Рукола 80–150 г салати, піца після випікання, паста, боули Петрушка 30–60 г салати, соуси, супи, страви з рибою Кріп 30–70 г огірки, яйця, риба, картопля, йогуртові соуси Кінза 20–50 г мексиканські, грузинські, азійські страви Базилік 20–50 г томати, паста, салати, песто, ягоди Кульбаба 40–100 г салати з цитрусами, буряком, горіхами М’ята 10–30 г ягоди, ківі, огірок, йогурт, лимонад, салати

Дієтолог радить не їсти один вид зелені щодня, а чергувати. Скажімо, нині у раціоні був шпинат із петрушкою, завтра – рукола з базиліком, післязавтра – кріп із редисом тощо.

Три смачні салати із зеленню

Салат зі шпинатом, петрушкою, ківі та авокадо

Інгредієнти:

шпинат – 60 г;

петрушка – 10 г;

ківі – 100 г;

авокадо – 70 г;

огірок – 100 г;

гарбузове насіння – 10 г;

лимонний сік – 10 г;

оливкова олія – 10 г;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Помийте й добре обсушіть зелень, огірок наріжте тонкими півкільцями, ківі та авокадо — скибочками або кубиками. У мисці змішайте шпинат, петрушку, огірок, ківі та авокадо. Окремо з’єднайте лимонний сік, оливкову олію та дрібку солі. Полийте салат заправкою, дуже обережно перемішайте, щоб авокадо й ківі не перетворилися на пюре. Перед подачею посипте гарбузовим насінням.

Користь: шпинат і петрушка дають вітамін K, фолати, каротиноїди та рослинне залізо. Ківі й лимон додають вітамін C, а авокадо та оливкова олія допомагають краще засвоювати жиророзчинні речовини.

***

Салат із руколою, кульбабою, буряком, грейпфрутом і базиліком

Інгредієнти:

рукола – 50 г;

молоде листя кульбаби – 20 г;

запечений або відварений буряк – 120 г;

грейпфрут – 100 г;

базилік – 7 г;

волоські горіхи – 15 г;

оливкова олія – 10 г;

бальзамічний оцет – 5 г;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Руколу, листя кульбаби та базилік промийте, обсушіть, буряк наріжте тонкими скибочками або невеликими кубиками. Грейпфрут очистьте від шкірки та білих плівок, м'якуш розділіть на невеликі шматочки. На тарілку викладіть руколу й кульбабу, зверху додайте буряк, грейпфрут і листочки базиліку. Змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет і дрібку солі, полийте салат перед подачею. І посипте волоськими горіхами, щоб додати хрумкості й зробити смак більш насиченим.

Користь: рукола й кульбаба дають гірчинку, вітамін K і каротиноїди. Буряк додає клітковину, колір і природні нітрати. Грейпфрут освіжає смак і додає вітамін C, а горіхи й оливкова олія покращують засвоєння каротиноїдів.

***

Літній салат із кропом, кінзою, м’ятою, редисом і ягодами

Інгредієнти:

огірок – 120 г;

редис – 80 г;

кріп – 10 г;

кінза – 8 г;

м’ята – 5 г;

полуниця або малина – 80 г;

м’який сир фета або грецький йогурт для соусу – 40 г, лимонний або лаймовий сік – 10 г, оливкова олія – 5 г, чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Огірок наріжте півкільцями, редис – тонкими кружальцями або слайсами. Кріп, кінзу та м’яту дрібно наріжте, ягоди залиште цілими або розріжте навпіл, якщо вони великі. У мисці з’єднайте огірок, редис, зелень і ягоди. Для заправки змішайте лимонний або лаймовий сік, оливкову олію, чорний перець і фету або грецький йогурт. Додайте заправку до салату, легко перемішайте й подавайте одразу, поки редис і огірок залишаються хрусткими.

Користь: кріп, кінза й м’ята додають ароматичні речовини, мінерали та свіжість. Редис дає хрумкість, ягоди – поліфеноли й вітамін C, а невелика кількість жиру в заправці робить салат ситнішим і смачнішим.