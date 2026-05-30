Завдяки аерогрилю рогалики швидко пропікаються та набувають апетитної золотистої скоринки. Для начинки найкраще використовувати густий джем або повидло, щоб воно не витікало під час випікання. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Борошно пшеничне 200 г Масло вершкове 70 г Сир кисломолочний 100 г Сметана 20% 3 ст. л. Яйце куряче 1 шт. Цукор 5 ст. л. Розпушувач 0,5 ч. л. Сіль 1 г Джем або густе варення 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте м'яке вершкове масло та перекладіть у миску. Додайте сметану, цукор і дрібку солі. Вбийте яйце та ретельно перемішайте до однорідності.

Крок 2 Додайте кисломолочний сир, борошно та розпушувач. Замісіть м'яке тісто. За потреби підсипте ще 1–2 столові ложки борошна.

Крок 3 Сформуйте з тіста кулю, накрийте рушником і залиште відпочити на 15 хвилин.

Крок 4 Розкачайте тісто в пласт завтовшки приблизно 0,5 см. Розріжте його на 10 вузьких трикутників.

Крок 5 Викладіть на широкий край кожного трикутника трохи густого джему або варення.

Крок 6 Скрутіть трикутники від широкого краю до вузького, формуючи рогалики. Слідкуйте, щоб начинка залишалася всередині.

Крок 7 Застеліть кошик або піддон аерогриля пергаментом і викладіть рогалики на невеликій відстані один від одного.