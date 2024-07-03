Тісто для галети готується дуже швидко і легко, а приготування разом з випіканням займе до години. Покроковий рецепт приготування вишуканого і простого десерту пропонує Elle.

Інгредієнти:

Тісто для галети:

борошно – 180 г;

цукор – 50 г;

сіль – 1 ч. л.;

вершкове масло – 120 г;

холодна вода – 50 г;

Начинка:

абрикоси – 700 г;

цукор – 60 г;

крохмаль – 2 ст. л.;

кориця – 1 ч. л.;

Крем «Франжипан»:

вершкове масло – 40 г;

цукор – 40 г;

мигдалеве борошно – 50 г;

яйце – 1 шт.;

Для прикраси галети:

коричневий цукор – 1 ст. л.;

мигдалеві пластівці – 1 ст. л.;

жовток – 1 шт.;

молоко або вода – 10 мл.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо борошно, цукор і сіль. Холодне масло ріжемо кубиками і добре змішуємо з борошном, трохи розтираючи кінчиками пальців: повинні вийти м’які крихти. Додаємо воду і швидко вимішуємо тісто ложкою. Якщо потрібно – можна трохи помасажувати його руками. Збираємо в коло, обгортаємо плівкою і кладемо в холодильник щонайменше на 2 години.

Готуємо крем «Франжипан». У мисці змішуємо м’яке вершкове масло з цукром. Додаємо яйце та перемішуємо. Потім додаємо мигдальне борошно та перемішуємо ще раз до однорідності. Накриваємо плівкою і ставимо в холодильник.

Абрикоси розрізаємо на 4 частини та змішуємо з цукром, крохмалем і корицею.

Духовку розігріваємо до 200°С. Лист пергаменту присипаємо борошном і розкачуємо тісто в коло діаметром 30 см. Якщо на цьому етапі воно почне липнути (через те, що розтануло вершкове масло), можна його трошки охолодити. Переносимо тісто на деко разом з пергаментом, намазуємо крем та насипаємо начинку. Загортаємо краї галети та змащуємо збитим яйцем з молоком. Посипаємо галету коричневим цукром і мигдальними пластівцями.

Випікаємо протягом 40-50 хвилин. Краї повинні добре підрум’янитися.