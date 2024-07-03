Вишукана галета з абрикосами та мигдалем. Рецепт дня0
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Тісто для галети готується дуже швидко і легко, а приготування разом з випіканням займе до години. Покроковий рецепт приготування вишуканого і простого десерту пропонує Elle.
Інгредієнти:
Тісто для галети:
- борошно – 180 г;
- цукор – 50 г;
- сіль – 1 ч. л.;
- вершкове масло – 120 г;
- холодна вода – 50 г;
Начинка:
- абрикоси – 700 г;
- цукор – 60 г;
- крохмаль – 2 ст. л.;
- кориця – 1 ч. л.;
Крем «Франжипан»:
- вершкове масло – 40 г;
- цукор – 40 г;
- мигдалеве борошно – 50 г;
- яйце – 1 шт.;
Для прикраси галети:
- коричневий цукор – 1 ст. л.;
- мигдалеві пластівці – 1 ст. л.;
- жовток – 1 шт.;
- молоко або вода – 10 мл.
Спосіб приготування:
У мисці змішуємо борошно, цукор і сіль. Холодне масло ріжемо кубиками і добре змішуємо з борошном, трохи розтираючи кінчиками пальців: повинні вийти м’які крихти. Додаємо воду і швидко вимішуємо тісто ложкою. Якщо потрібно – можна трохи помасажувати його руками. Збираємо в коло, обгортаємо плівкою і кладемо в холодильник щонайменше на 2 години.
Готуємо крем «Франжипан». У мисці змішуємо м’яке вершкове масло з цукром. Додаємо яйце та перемішуємо. Потім додаємо мигдальне борошно та перемішуємо ще раз до однорідності. Накриваємо плівкою і ставимо в холодильник.
Абрикоси розрізаємо на 4 частини та змішуємо з цукром, крохмалем і корицею.
Духовку розігріваємо до 200°С. Лист пергаменту присипаємо борошном і розкачуємо тісто в коло діаметром 30 см. Якщо на цьому етапі воно почне липнути (через те, що розтануло вершкове масло), можна його трошки охолодити. Переносимо тісто на деко разом з пергаментом, намазуємо крем та насипаємо начинку. Загортаємо краї галети та змащуємо збитим яйцем з молоком. Посипаємо галету коричневим цукром і мигдальними пластівцями.
Випікаємо протягом 40-50 хвилин. Краї повинні добре підрум’янитися.