Запечена курка в абрикосовому соусі. Рецепт дня0
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Розпочинається сезон абрикосів. Із цих легких, ароматних і солодких фруктів виходить чудове доповнення до м’яса.
Інгредієнти:
- курячі ніжки (або філе) – 6 шт.;
- стиглі абрикоси – 400 г;
- яблуко – 1 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- часник – 4 зубчики;
- цибуля – 1 шт.;
- свіжий імбир – 30 г;
- цукор – 100 г;
- яблучний оцет – 1 ст. л.;
- сіль до смаку;
- щіпку гострого меленого перцю.
Спосіб приготування:
Абрикоси розрізати навпіл, вийняти кісточки. Кожну половинку дрібно порізати. Яблуко очистити від насіння і шкірки, нарізати дрібними кубиками. Лимон почистити і нарізати скибочками. Часник і імбир перетерти на тертці.
У каструлю налийте оцет. Додайте цукор, розмішучи до повного розчинення. Потім додайте туди яблуко, абрикоси і лимон. Засипте спеції.
Коли все закипить, зменшіть вогонь і варіть до загустіння. Потім додайте часник з імбирем. Варіть ще 10 хвилин .
Розігрійте духовку до 180°C. За цей час по декілька хвилин з обох сторін обсмажте курку (не до готовності), щоб була легка скоринка.
Дно деко застеліть пергаментом, викладіть частину абрикосового соусу на низ, зверху покладіть просмажену курку і вилийте решту. Перемішайте м’ясо, щоб воно повністю вкрилось соусом. Випікайте протягом 40-45 хв до повної готовності.
Рецепт із книги «Італійські страви з Джеймі Олівером»