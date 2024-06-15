Розпочинається сезон абрикосів. Із цих легких, ароматних і солодких фруктів виходить чудове доповнення до м’яса.

Інгредієнти:

курячі ніжки (або філе) – 6 шт.;

стиглі абрикоси – 400 г;

яблуко – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

часник – 4 зубчики;

цибуля – 1 шт.;

свіжий імбир – 30 г;

цукор – 100 г;

яблучний оцет – 1 ст. л.;

сіль до смаку;

щіпку гострого меленого перцю.

Спосіб приготування:

Абрикоси розрізати навпіл, вийняти кісточки. Кожну половинку дрібно порізати. Яблуко очистити від насіння і шкірки, нарізати дрібними кубиками. Лимон почистити і нарізати скибочками. Часник і імбир перетерти на тертці.

У каструлю налийте оцет. Додайте цукор, розмішучи до повного розчинення. Потім додайте туди яблуко, абрикоси і лимон. Засипте спеції.

Коли все закипить, зменшіть вогонь і варіть до загустіння. Потім додайте часник з імбирем. Варіть ще 10 хвилин .

Розігрійте духовку до 180°C. За цей час по декілька хвилин з обох сторін обсмажте курку (не до готовності), щоб була легка скоринка.

Дно деко застеліть пергаментом, викладіть частину абрикосового соусу на низ, зверху покладіть просмажену курку і вилийте решту. Перемішайте м’ясо, щоб воно повністю вкрилось соусом. Випікайте протягом 40-45 хв до повної готовності.

Рецепт із книги «Італійські страви з Джеймі Олівером»