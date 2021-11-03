Дуже смачна страва, що робиться просто, а смакує як щось дуже вишукане та складне. Ідеальним гарніром є відварний рис.

Інгредієнти: (на 4 порції)

курячі гомілки або стегенця (можна пів на пів) 8 шт.

сливи 16 шт.

цибуля 1 шт.

соєвий соус 2 ст. л.

часник 2 зубчики

сіль за смаком

мед 1 ст. л.

Цибулю порізати півкільцями. Курячі гомілки(стегенця) промити, покласти в глибоку миску, додати порізану півкільцями цибулю, подрібнений часник, мед, соєвий соус. Залишити курку маринуватися мінімум на годину. Можна на ніч.

Зі слив витягнути кісточки, половину подрібнити та додати до курки. Другу половину розділити на половинки та відкласти.

Така курка завжди виходить дуже соковитою

Курку викласти у форму разом з цибулею, обкласти половинками слив. Накрити фольгою та поставити у духовку на 30-40 хвилин (при 170°C). Через 40 хвилин фольгу зняти та запікати ще 15-20 хвилин, поливаючи соком, що виділився.

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