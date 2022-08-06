Сушені фрукти – прекрасний спосіб зберігати їх дуже довго. Для цього потрібно їх якісно висушити. Розповідаємо, як це зробити.

Для сушки потрібно обрати стиглі та непошкоджені фрукти. Абрикоси та сливи варто розрізати на половинку та витягнути кісточки, персики нарізати скибками і також витягнути кісточки.

Звичайно, можна сушити фрукти просто на відкритому повітрі, але простим та швидким цей спосіб не назвеш, тож обійдемось без нього.

Коли фрукти висохнуть, зберігати їх найкраще в полотняному мішку або склі в темному сухому місці. Можна зберігати у морозильній камері. Але не дуже доцільно. Не можна складати їх у поліетиленові пакети. Отже, сушимо.

У духовці

Персики потрібно різати дрібніше, ніж їх колег по сушці (фоото Shutterstok)

Викласти половинки чи шматочки плодів на деко, застелене пергаментним папером. Поставити у нагріту до 50°духовку та поступово збільшувати температуру до 65°.

У процесі сушіння фруктии потрібно кілька разів перевертати та залишати дверцята духовки відкритими для виходу зайвої вологи. За 8 годин можна перевіряти готовність. Загальний час – 9-10 годин.

Останні кілька годин варто знову зменшити температуру в духовці до 50°. Фрукти мають стати еластичними та при натисканні не виділяти сік.

Вимкнути духовку та дати вистигнути.

В електросушарці

Сливи дуже добре надаються для сушки, до них можна додавати пряні трави (фото Shutterstok)

Половинки абрикос чи слив, скибки персиків викласти в електросушарку, поставивши температурний режим 50°. Поступово підвищувати температуру до 70-80°.

Час сушіння складає близько 15 годин.

До слив у процесі сушіння можна додавати пряні трави. Виходить дуже добре.