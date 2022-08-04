Соус готується з аличі, яку завжди важко утилізувати. За бажанням до нього можна додати зелень петрушки, кінзи або м'яти. Готовий соус зберігають у холодильнику.

Інгредієнти:

алича жовта 1 кг

вода 50 мл

перець червоний мелений 1 ч. л.

цукор 50 гр.

насіння кропу сухе 1 ст. л.

оцет 1 ч. л.

часник 5 зубчиків

Кінцевий смак соусу варто регулювати на власний смак (фото Depositphotos)

Аличу перебрати, помити, покласти в каструлю, додати воду. Проварити 2-3 хвилини під покришкою.

Протерти масу через сито. Варити пюре, щоб воно стало густим (приблизно 35 хвилин на маленькому вогні). Його потрібно час від часу помішувати, щоб воно не пригоріло. Це можна зробити в мультиварці, але тоді вони буде не таким густим.

Додати в пюре перець та цукор. Проварити 2 хвилини. Додати пропущений через прес часник. Проварити 2-3 хвилини. Додати подрібнене в кавомолці або млинку для спецій насіння кропу. Додати оцет. Якщо додавати зелень, то саме на цьому етапі. Вона має бути подрібненою. Також варто скуштувати соус та за потреби додати цукор, перець та оцет. Як смакує. Проварити 2 хвилини.