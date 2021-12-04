Зараз все більше людей надають перевагу здоровому харчуванню. Тому навіть на свята до традиційних салатів замість майонезу можна додавати нетрадиційні заправки. Смачні, низькокалорійні, відомі та не дуже – вони не лише корисніші, але й зможуть відкрити нові нюанси у знайомих стравах.

***

Соус з білої квасолі

Пасує до м'ясних чи змішаних салатів. Чудово заміняє майонез для веганів та тих, хто дотримується суворого посту.

Інгредієнти:

біла квасоля (консервована) 200 гр.

олія 70 мл.

гірчиця 1 ч. л.

лимон 1 шт.

сіль, перець на свій смак

Відкрити банку квасолі, злити усю рідину. За допомогою блендера перетворюємо квасолю на пюре.

З лимона дістати м'якоть, видалити кісточки та перетинки. Подрібнити її та з‘єднати з отриманим пюре. Додавати краще у кілька заходів, куштуючи, щоб заправка не вийшла надто квасною. Додати олію, гірчицю та спеції за смаком. Все добре перемішати.

Звичайно, консервовану квасолю можна замінити відварною. Її потрібно зварити зазделегідь та охолодити.

***

М'який соус із гірчицею

Інгредієнти:

сметана 200 гр.

варені жовтки 2 шт.

діжонська гірчиця 1 ст. л.

сіль до смаку.

Жовтки добре розім’яти виделкою або руками. Додати сметану та добре перемішати до максимальної однорідності. Додати гірчицю та сіль. Знову все добре перемішати.

Прекрасно заміняє майонез у «шубі» або іншому салаті, який потрібно викладати шарами. От тільки сметана для цього має бути густою.

***

Сирна заправка з йогуртом

Інгредієнти:

йогурт 200 мл

домашній сир 200 гр.

варені жовтки 2 шт.

гірчиця 2 ч. л.

лимонний сік 2 ч. л.

сіль, прованські трави до смаку

Сир протерти через дрібне сито. Якщо немає часу, цей пункт можна пропустити.

У чашу блендера спочатку додати сир, варені жовтки та йогурт. Збити до однорідності. Додати решту інгредієнтів та знову збити. Соус вийде досить густим.

***

Кунжутний соус

Інгредієнти:

часник 2 зубчики

кунжутна паста 3 ст. л.

вода 3 ст. л.

лимонний сік 1 ст. л.

сіль за смаком

У чашу блендера викласти кунжутну пасту та часник. Додати воду та збивати все до однорідності. Додати лимонний сік та сіль, збити.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

***

Майже «Цезар»

Класична заправка для салату «Цезар» готується на основі анчоусів та вустерського соусу. Пропонуємо простішу варіацію.

Інгредієнти:

яйце 1 шт.

соус вустерський (можна замінити бальзамічним оцтом) 1 ч. л.

олія оливкова (можна змішати декілька різних олій) 3 ст. л.

лимон 0,5 шт.

сіль, перець, гірчиця за смаком.

Яйце опустити в окріп на одну хвилину та охолодити до кімнатної температури. Яйце розбити в чашу блендера, додати сік лимона, гірчицю, сіль, перець, збити до однорідності.

Поступово ввести олію та продовжити збивати. Наприкінці додати кілька крапель вустерського соусу або бальзамічний оцет.

***

Соус «Вінегрет»

Традиційна європейська заправка, якою будь-які овочеві та грибні салати.

Інгредієнти:

олія (краще нерафінована) 200 мл

оцет яблучний натуральний (або ягідний чи виноградний) 3 ст.л.

гірчиця 3 ч. л.

сіль, перець на свій смак

Усі інгредієнти збити вінчиком. Заправити салат безпосередньо перед подачею.

***

Заправка з соусом теріякі

Вона додасть салату азійські ноти. Пасує до овочевих салатів та салатів з куркою чи індиком, рибою чи морепродуктами.

Інгредієнти:

лимонний сік 1-2 ст. л.

часник 1 зубчик

цукор 1 ч. л.

гірчиця 0,5 ч. л.

оливкова олія 100 мл

соус теріякі 2 ст. л.

сіль та перець

Усі інгредієнти збити вінчиком. Заправити салат безпосередньо перед подачею.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

***

Заправка з йогуртом та медом

Ця заправка прекрасно замінює майонез у святкових салатах (олів'є, «мімоза» чи «шуба» смакуватимуть чудово). Пасує і до овочевих салатів.

Інгредієнти:

йогурт 1 скл.

гірчиця 2 ч. л.

мед світлий рідкий 0,5 ст. л.

лимонний сік 1-2 ст. л.

дрібно натерта лимонна цедра 1 ч. л.

сіль

Йогурт збити з медом та гірчицею. Додати усі інші складники, збити.

***

Сметанна заправка з горіхами

Чудово пасує до овочів, свіжих чи запечених на грилі – особливо до баклажанів. Також пасує до салатів з м'ясом, птицею та квасолею.

Інгредієнти:

сметана 400 мл

часник 3 зубчика

мелені волоські горіхи 1 скл.

перець, сіль, рубана зелень за смаком

Добре перемішати сметану, часник та горіхи. Додати решту складників. Змішати.

***

Заправка з бальзамічним оцтом та медом

Для салатів з м'ясом, сиром та овочами.

Інгредієнти:

оливкова олія 50 мл.

оцет бальзамічний 1 ст. л.

рідкий мед (краще світлий) 1 ч. л.

сіль, перець (краще суміш перців) за смаком.

Всі складники добре перемішати вінчиком до однорідності.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»