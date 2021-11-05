Від Гелловіна до Дня подяки вивчаємо америнську кухню. Салат із овочів та курки з оригінальною заправкою готується дуже просто, але за рахунок подачі виглядає дуже ефектно.

Інгредієнти (на 2 порції):

яйця курячі відварені 2 шт. (або 8 перепелиних)

помідори 2 шт. (або 6-8 черрі)

салат айсберг 50 гр.

кукурудза консервована 50 гр.

куряче м'ясо смажене 100 гр.

сир (будь-який із блакитною пліснявою) 50 гр

огірок 2 шт.

Для заправки:

олія 50 мл

сіль та перець за смаком

цукор 0,5 ч.л.

сік лимона 1 ст. л.

гірчиця зерниста 1 ч.л.

Куряче м’ясо (краще взяти з гомілки, щоб не було надто сухим) обсмажити до готовності на великому вогні. Можна додати шпондер або шинку (їх смажити не потрібно).

Курку (та шпондер/шинку), яйця, помідори, огірки нарізати на приблизно однакові за розміром шматки (або плястерки). Салат порвати руками.

На пласкій тарілці чи дошці викласти усі продукти окремими смужками. Бажано поряд класти різні кольори, щоб смужки виглядали максимально контрастними.

Змішати всі інгредієнти для заправки та полити салат.

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