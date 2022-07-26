Рецепти
Свинина, тушкована з абрикосами та йогуртом. РецептиДарина Цвях, 0
До теми
- Солодка паста з абрикосами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Свинина в вершково-малиновому соусі. Рецепт дня ZAXID.NET
- Абрикосовий пиріг з мигдалем. Рецепт дня ZAXID.NET
Цікаве та зрозуміле поєднання смаків. Взимку можна готувати з замороженими абрикосами.
Інгредієнти:
- свинина (шинка або полядвиця) 500-600 гр
- курячий бульйон або вода 1/2 скл.
- абрикоси 200 гр
- натуральний йогурт 250 гр
- масло 25 гр
- цибуля 1 шт.
- сіль, перець за смаком.
Свіжі абрикоси можна замінити замороженими або навіть курагою (фото Нouse of heats)
На маслі злегка обсмажити нарізану цибулю. Викласти шматочки м’яса і смажити ще по три хвилини з кожного боку, постійно помішуючи. Додати бульйон або воду. Довести до кипіння та тушкувати 20-30 хвилин, час від часу помішуючи. Влити йогурт, додати приправи, абрикоси, нарізані шматочками і ще раз довести до кипіння.
Якщо ви не вживаєте смаженої їжі, то м’ясо не обсмажуючи потрібно протушити до готовності, а тоді додати йогурт та абрикоси. Це ідеально зробити в мультиварці.
Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter