Цікаве та зрозуміле поєднання смаків. Взимку можна готувати з замороженими абрикосами.

Інгредієнти:

свинина (шинка або полядвиця) 500-600 гр

курячий бульйон або вода 1/2 скл.

абрикоси 200 гр

натуральний йогурт 250 гр

масло 25 гр

цибуля 1 шт.

сіль, перець за смаком.

Свіжі абрикоси можна замінити замороженими або навіть курагою (фото Нouse of heats)

На маслі злегка обсмажити нарізану цибулю. Викласти шматочки м’яса і смажити ще по три хвилини з кожного боку, постійно помішуючи. Додати бульйон або воду. Довести до кипіння та тушкувати 20-30 хвилин, час від часу помішуючи. Влити йогурт, додати приправи, абрикоси, нарізані шматочками і ще раз довести до кипіння.

Якщо ви не вживаєте смаженої їжі, то м’ясо не обсмажуючи потрібно протушити до готовності, а тоді додати йогурт та абрикоси. Це ідеально зробити в мультиварці.

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