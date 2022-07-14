Абрикосовий пиріг з мигдалем. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Цей сонячний пиріг чудово піднімає настрій.
Інгредієнти:
для тіста:
- сухарі 12 шт.
- масло 125 гр
- цукор 125 гр
- сіль дрібка
- яйце 3 шт.
- борошно 100 гр
- розпушувач 2 ч.л.
для начинки:
- абрикоси 600 гр
- мигдаль (пластівці) 50 гр
- абрикосовий конфітюр 120 гр
Так само можна приготувати пиріг зі сливами або нектаринами (фото ShefSimon)
Покласти сухарі в пакетик для заморожування та дрібно покришити за допомогою качалки (звичайно, комбайни та інші побрібнювачі не забороняються). Перемішати до утворення крему масло, цукор і сіль. Поступово додати яйця. Змішати борошно, розпушувач і сухарі, і додати в масу.
Змастити жиром роз'ємну форму і посипати її тонким шаром борошна, манкою або панірувальними сухарями. Попередньо нагріти духовку до 175 градусів.
Абрикоси обдати окропом. Акуратно зняти гострим ножем шкірку, розрізати фрукти навпіл і видалити кісточки. Покласти в роз'ємну форму тісто і розкласти на ньому абрикосові половинки.
Випікати пиріг до золотистого кольору приблизно 45 хв. Охолодити та обережно витягнути з форми. Намастити пиріг розігрітим конфітюром і посипати мигдалем.
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