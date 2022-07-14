Цей сонячний пиріг чудово піднімає настрій.

Інгредієнти:

для тіста:

сухарі 12 шт.

масло 125 гр

цукор 125 гр

сіль дрібка

яйце 3 шт.

борошно 100 гр

розпушувач 2 ч.л.

для начинки:

абрикоси 600 гр

мигдаль (пластівці) 50 гр

абрикосовий конфітюр 120 гр

Так само можна приготувати пиріг зі сливами або нектаринами (фото ShefSimon)

Покласти сухарі в пакетик для заморожування та дрібно покришити за допомогою качалки (звичайно, комбайни та інші побрібнювачі не забороняються). Перемішати до утворення крему масло, цукор і сіль. Поступово додати яйця. Змішати борошно, розпушувач і сухарі, і додати в масу.

Змастити жиром роз'ємну форму і посипати її тонким шаром борошна, манкою або панірувальними сухарями. Попередньо нагріти духовку до 175 градусів.

Абрикоси обдати окропом. Акуратно зняти гострим ножем шкірку, розрізати фрукти навпіл і видалити кісточки. Покласти в роз'ємну форму тісто і розкласти на ньому абрикосові половинки.

Випікати пиріг до золотистого кольору приблизно 45 хв. Охолодити та обережно витягнути з форми. Намастити пиріг розігрітим конфітюром і посипати мигдалем.

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