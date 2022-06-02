Не втомлюємося давати рецепти з ревенем. Він бездоганно працює в усіх стравах. Цього разу пропонуємо поєднати його з волоськими горіхами.

Інгредієнти:

Ревень 1 пучок (приблизно 5 стебел)

Для тіста:

яйця 3 шт.

масло (або олія без запаху, або маргарин) 150 гр.

цукор 8 ст. л.

ванільний цукор 1 ч. л.

борошно 6 ст. л.

крохмаль 4 ст. л.

розпушувач 1 ч. ложка (або сода, погашена оцтом)

Для горіхової посипки:

горіхи волоські 50 гр.

цукор 1 ст. л.

кориця мелена 1 ч. л.

Волоські горіхи можна замінити арахісом, фісташками або кокосовою стружкою (фото iStore)

З ревеня зняти шкірку, порізати, як заманеться.

Змішати яйця з цукром та ванільним цукром. Збити до однорідної маси. Масло або маргарин розтопити та додати в яєчну суміш (олію, якщо використовуєте саме її) додати відразу.

Змішати борошно, крохмаль та розпушувач. Змішати дві суміші. Збивати до однорідної маси.

Дно форми для випічки застелити пергаментом, змастити олією. Вилити тісто у форму. Викласти на тісто ревінь та рівномірно розподілити.

Горіхи подрібнити ножем. Змішати їх з корицею та цукром. Посипати ревень горіхами, рівномірно розподілити.

Духовку розігріти до 100-120°. Постивити форму в теплу духовку та збільшити температуру до 180°. Пекти 50-60 хвилин. Охолодити та за бажанням посипати цукровою пудрою.