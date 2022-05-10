Простий пиріг, який можна спекти дуже швидко.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне 250 гр.

сіль дрібка

цукор 3 ст.л.

масло вершкове 200 гр.

Для начинки:

полуниця 700 гр.

крохмаль 2 ст.л.

манка 2 ст.л.

цукор 5 ст.л.

масло вершкове 100 г

яйця 4 шт. (відокремити билки від жовтків),

вершки 5 ст.л.

мигдаль (можна інші горіхи) 50 гр.

цедра лимона або апельсина.

Сезон полуниці розпочнеться ось-ось. Готуємось (фото Depositphotos)

Замісити пісочне тісто, накрити та залишити хвилин на 10-15. Горіхи обсмажити, охолодити та подрібнити (у комбайні або у кавомолці, якщо нічого немає – ножем). Нагріти духовку до 180°.

Масло збити, додати жовтки, цукор, вершки, горіхи, цедру та крохмаль. Збити все разом міксером. Поки все збивається, викласти форму пісочним тістом, зробивши бортики 3-4 см. Тісто можна не розкачувати, а розім’яти руками, проткнути дно виделкою та поставити в духовку на 10 хвилин.

Збити білки, змішати їх з сумішшю для начинки.

До цього часу тісто вже має бути готово. Тож потрібно посипати його манкою (половиною), викласти полуницю, посипати цукром та другою половиною манки. Полити яєчною сумішшю. Пекти приблизно 40 хвилин.