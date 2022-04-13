Шарлотка у класичному варіанті робиться з яблук та запеченого білого хліба. Проте уже давно ця назва означає й повітряний бісквіт з яблуками. Це один із найпопулярніших видів випічки, адже він простий у приготуванні, робиться з найпростіших продуктів і добре смакує. Якщо шарлотка спечена правильно, то хрумка скоринка та волога яблучна начинка є ідеальним поєднанням.

Інгредієнти:

цукор 1 скл. (склянка – 200 мл)

яйце 3 шт.

борошно 1 скл.

яблуко 3-5 шт.

олія 1 ст. л.

розпушувач для тіста ½ чайні ложки

кориця мелена (за бажанням) 1 ч.л.

манка або панірувальні сухарі 2 ст. л.

Шарлотка добре виходить і в духовці, і в мультиварці (фото iStock)

Розігріти духовку до 180°. Яйця збити з цукром. Продовжувати збивати, додаючи борошно та розпушувач. Тісто за консистенцією має нагадувати густу сметану.

Змастити форму олією. Посипати манкою або сухарями. Викласти почищені та нарізані яблука. Посипати корицею (якщо використовуєте). Рівномірно вилити тісто на яблука.

Випікати приблизно 30-35 хвилин. Якщо духовка має режим конвекції, то він тут буде дуже доречним. Охолодити. Витягнути з форми. Можна посипати цукровою пудрою.

Шарлотка непогано виходить у мультиварці. Готувати потрібно на режимі «Випічка» 40 хвилин. У цьому випадку спочатку потрібно вилити тісто, а потім нарізати яблука. Манка та сухарі не потрібні.