Вергуни – хрумке печиво, яке смажать в олії. Їх почали готувати десь у 18 столітті. Продукти, необхідні для приготування вергунів, не дорогі та є практично у кожній хаті, а готувати їх швидко. Ще й печива виходить багато.

Вергуни, як і борщ чи деруни, готують в усіх регіонах. Вони можуть бути дріжджовими, на сметані, на молоці тощо. В Україні є музей вергунів у селі Чечелевому Кременчуцького району на Полтавщині.

Ми пропонуємо рецепт вергунів з Полісся, на квасному молоці.

Інгредієнти:

борошно 600 гр.

яйця 1 шт.

цукор 100 гр.

сода 0,5 ч. л.

оцет 1 ч.л.

квасне молоко (можна кефір) 250 мл.

олія для смаження приблизно 150-200 мл

цукрова пудра за смаком та бажанням

Готувати вергуни швидко, а виходить їх багато (фото iStock)

Збити яйце з цукром до утворення білої пишної піни. Додати квасне молоко (кефір), добре перемішати. В столову ложки взяти соду та влити туди оцет («погасити» соду). Додати до яєчно-молочної суміш. Додати борошно. Замісити тісто та залишити його відпочити хвилин на 10.

Присипати робочу поверхню борошном, тоненько розкачати тісто, нарізати на прямокутники. На кожному прямокутнику зробити надріз в центрі та перекрутити тісто.

Кожен прямокутник потрібно надрізати та перекрутити (фото з відкритих джерел)

У каструлі з грубим дном чи пательні нагріти олію до кипіння. Смажити вергуни до гарного золотистого кольору. Варто пам’ятати, що у процесі приготування вони збільшуються у розмірі.

Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Готове печиво можна присипати цукровою пудрою.