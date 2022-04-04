Вергуни поліські на квасному молоці. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Вергуни – хрумке печиво, яке смажать в олії. Їх почали готувати десь у 18 столітті. Продукти, необхідні для приготування вергунів, не дорогі та є практично у кожній хаті, а готувати їх швидко. Ще й печива виходить багато.
Вергуни, як і борщ чи деруни, готують в усіх регіонах. Вони можуть бути дріжджовими, на сметані, на молоці тощо. В Україні є музей вергунів у селі Чечелевому Кременчуцького району на Полтавщині.
Ми пропонуємо рецепт вергунів з Полісся, на квасному молоці.
Інгредієнти:
- борошно 600 гр.
- яйця 1 шт.
- цукор 100 гр.
- сода 0,5 ч. л.
- оцет 1 ч.л.
- квасне молоко (можна кефір) 250 мл.
- олія для смаження приблизно 150-200 мл
- цукрова пудра за смаком та бажанням
Готувати вергуни швидко, а виходить їх багато (фото iStock)
Збити яйце з цукром до утворення білої пишної піни. Додати квасне молоко (кефір), добре перемішати. В столову ложки взяти соду та влити туди оцет («погасити» соду). Додати до яєчно-молочної суміш. Додати борошно. Замісити тісто та залишити його відпочити хвилин на 10.
Присипати робочу поверхню борошном, тоненько розкачати тісто, нарізати на прямокутники. На кожному прямокутнику зробити надріз в центрі та перекрутити тісто.
Кожен прямокутник потрібно надрізати та перекрутити (фото з відкритих джерел)
У каструлі з грубим дном чи пательні нагріти олію до кипіння. Смажити вергуни до гарного золотистого кольору. Варто пам’ятати, що у процесі приготування вони збільшуються у розмірі.
Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Готове печиво можна присипати цукровою пудрою.
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