Самбусики – ліванські пиріжки на один укус. Начинка може бути різна: сир, гарбуз, баранина, суміш різних видів м’яса, зелень тощо. Тісто можемо зробити самі, а можемо купити готове тісто філо. Сьогодні зробимо самбусики з сиром. Тим більше, що назва така лагідна.

Інгредієнти:

Тісто:

борошно 200 гр.

вода 50-70 мл

олія для фритюру

шматочок хліба, щоб перевірити масло

Начинка:

моцарелла 100 гр.

фета 100 гр.

яйце 1 шт.

петрушка 1-2 гілочки

кунжут ½ ч. л.

Пиріжки можна посипати кунжутом (фото iStore)

Змішати борошно з водою, вимісити тісто. Якщо тісто надто круте, можна додати ще трохи води. Але тісто має бути досить щільним. Накрити тісто плівкою та залишити на 10 хвилин.

Готуємо начинку для самбусиків: моцареллу дрібно нарізати, перемішати з фетою.

Розбити яйце, збовтати виделкою, відокремте половину та влити одну частину до сиру. Додати дрібно нарізану петрушку, кунжут та виделкою все добре перемішайте в кашку.

Тісто розділити на маленькі шматочки, скачати з них кульки та викласти на посипану борошном поверхню та розкачати кожну в коло діаметром 10 см та 3 мм завтовшки (звичайно, приблизно). Якщо використовується готове тісто, то просто наріжте його квадратами.

У центр кожного кола або квадрата викласти неповну столову ложку начинки. Згорнути навпіл та защіпнути краї, як у варениках.

Розігріти олію для фритюру. Самбусики обсмажувати у фритюрі порціями (приблизно по 2 хв на кожну). Потім витягнути, перекласти на паперову серветку, щоб позбутися зайвої олії. Подавати гарячими.