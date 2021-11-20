Чи може бути бургер вишуканою стравою? Так, якщо дещо змінити, а чогось додати. Пропонуємо приготувати не надто традиційний, але неймовірно смачний бургер. Та й корисніший, ніж класичний. В основі – рецепт британського кухаря Джеймі Олівера.

Інгредієнти (на 8 бургерів):

свіжі булочки (можна купити, а можна спекти, рецепт додаємо) 8 шт.

блакитний сир із пліснявою 100 гр.

груша 2 шт.

рукола (або інший салат, який смакує) 100 гр.

сіль та перець

фарш (Олівер пропонує свиний, а ми – курячий або індичий, він краще пасує до груші та сиру) 500 гр.

бальзамічний оцет (краще фруктовий) 2 ст. л.

цибулевий мармелад (за бажанням) 4 ст. л. Рецепт можна знайти тут.

Посолити та поперчити фарш, сформувати з нього 8 тонких котлет. Щоб вони були однакового розміру можна використати будь яке кільце (або для гарніру, або навіть звичайну склянку). Розмір котлети має відповідати розміру булочки.

Грушу розрізати на тоненькі скибки, витягнути кісточки. Викласти їх на тарілку та збризнути бльзамічним оцтом. Сир покришити.

Обсмажити котлету на сковороді з двох боків. А ще краще – на грилі. Якщо немає ані грилю, ані сковороди, на якій можна смажити без олії, то потрібно намастити сковороду дуже-дуже маленькою кількістю олії. Зручно використати для цього селіконовий пензлик.

Котлети відкласти. На сковорідці розплавити сир та обкачати у ньому котлети.

Булочку розрізати на дві частини. Обсмажити бік розрізу. На нижню половинку булочки викласти цибулевий мармелад (якщо використовується), салат (руколу), котлету, грушу. Зверху покласти верхню половинку булочки.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Булочки для бургера

Звісно, булочки можна купити. Але спечені власноруч набагато смачніші.

Інгредієнти (на 8 булочок):

борошно 500 гр

вода 150 мл

молоко 100 мл

цукор 2 ст. л.

дріжджі 1 ч.л.

сіль 1 ч. л.

масло 50 гр

яйце 1 шт.

кунжут

У теплому молоці розчинити дріжджі. Просіяти борошно в глибоку миску, додати сіль та цукор. Додати тепле молоко, яйце та масло, дуже добре вимішати.

Викласти на робочу поверхню, вимішувати, поки тісто не стане однорідним, гладким та еластичним. Це можна зробити в міксері зі спеціальною насадкою для тіста. Повернути тісто у миску та дати піднятися. На це піде близько години.

Усе це можна зробити у хлібопічці на програмі «Дріжджове тісто».

Далі тісто викласти на робочу поверхню, розділити на 8 рівних частин та сформувати з них кульки. Перекласти швом вниз на вистелене пергаментом деко на великій відстані одна від одної, накрити чистим рушником та дати ще трохи піднятись. Вони мають збільшитись у розмірі в півтора-два рази. Булочки змастити збитим яйцем або молоком та посипати кунжутом.

Випікати при 200° близько 30 хвилин до темно-золотистого відтінку. Дати готовим булочкам трохи охолонути перед тим як розрізати.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Фото: ZAXID.NET