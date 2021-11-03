Рецепт цих булочок розійшовся світом із США і прекрасно прижився у різних країнах. В нас його можна купити у цукернях-кондитерських, проте ми пропонуємо спекти синабони вдома.

Інгредієнти (на 12 булочок):

Для тіста

борошно 550 (±50) гр.

яйце 2 шт.

молоко 200 мл.

дріжджі сухі 7 гр. (пресовані – 35 гр.)

сіль 1 ч. л.

цукор 75 гр.

масло 75 гр.

ванільний цукор 1 ч. л.

Для начинки:

цукор 150 гр.

кориця 1-2 ст.л.

Для помадки:

цукрова пудра 150 гр.

вершковий сир 100 гр.

масло 40 гр.

Готуємо тісто. У теплому молоці розчинити 1 ст. ложку цукру. Додати дріжджі, розмішати та залишити приблизно на 10 хвилин, дріжджі почнуть працювати.

М'яке масло збити з рештою цукру. Додати яйця, не перестаючи збивати. Додати молоко з дріжджами, розмішати. Додати борошно, сіль, ванілін, замісити м'яке тісто. Якщо тісто виходить дуже липким, можна додати ще 50 гр. борошна. Дуже добре вимішане тісто залишити у спокої на годину.

Утім, у спокої можна залишити і себе, якщо цю частину довірити хлібопічці, програма «Дріжджове тісто».

Для начинки цукор перемішати з корицею.

Розкачати тісто у прямокутник товщиною 6-8 мм та залишити ще на 20 хвилин. Змастити тісто маслом. Посипати начинкою. Згорнути у щільний рулет.

За допомогою дуже гострого довгого ножа, струни або нитки розрізати рулет на 12 частин однакової товщини. Треба вважати, адже ніж може зіпсувати форму булочок. Акуратно викласти на деко, застелене пергаментом. Дати булочкам відпочити протягом 30-35 хвилин у теплому місці. Розігріти духовку до 180°C та пекти булочки 25 хв.

Поки булочки печуться, готуємо помадку. Масло збити з вершковим сиром та цукровою пудрою. Гарячі (обов’язково) синабони змастити помадкою та дати охолонути.

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