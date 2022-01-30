Дуже «ліниві» пиріжки з капустою, для приготування яких не потрібна навіть духовка.

Інгредієнти:

лаваш тонкий 2 упаковки (400 гр.)

капуста свіжа 400 гр.

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

яйце 1 шт.

олія 100 мл

сіль, перець за смаком

Форма насправді може бути будь-якою – головне, щоб лаваш був загорнутий щільно (фото Depositphotos)

Цибулю та моркву почистити. Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти. Капусту тонко нашаткувати.

У сковороді розігріти 3 ст. ложки олії, викласти цибулю, моркву та капусту і обсмажувати близько 5 хв на середньому вогні. Додати сіль та перець. Накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні приблизно 20 хв. Рідина має повністю випаруватися.

Лаваш порізати на довгі смужки 10-15 см шириною. На край смужки з лаваша викласти 1-1,5 ст. л. начинки. Загорнути куточок з начинкою, щоб вийшов трикутник та начинка була закрита. Потім трикутник загорнути в напрямку вільного краю смужки, таким чином закриваючи начинку з другого боку. Робимо акуратний конвертик, має залишитись смужка лаваша, що виступає за краї трикутника приблизно на 3-4 см.

Яйце злегка збити виделкою. Змастити вільний край лаваша яйцем. Загорнути вільний край лаваша всередину трикутника (між шарами), закриваючи начинку з третього боку. Важливо, щоб начинка була усередині. Так сформувати усі пиріжки.

Не обов'язково складати пиріжки трикутниками, можна і прямокутниками. Головне, щоб вони були щільно скручені і начинка залишалась усередині.

У пательні розігріти олію, яка залишилась (1-2 ст. ложки). Викласти пиріжки та обсмажити приблизно по 1-2 хв з кожного боку, до золотистої скоринки.